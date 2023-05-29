Эксперт Роспотребнадзора 8 лет подделывал экспертизы русского борща, выдавая его за украинский

В Москве

арестован старший эксперт пищевого департамента Роспотребнадзора по обвинению в

подделке результатов органолептических и химико-физических экспертиз. По данным

следствия, в период с 2014 по 2022 годы он более 150 раз выдал заключения, по

которым русский борщ оказывался украинским.

Источник в

правоохранительных органах сообщил, что эксперт занимался подделками в пользу

недружественного государства по заданию СБУ. За свою работу он получил в общей

сложности 10 тысяч рублей, которые агенты украинских спецслужб передавали ему в чемоданах

при личной встрече. Из-за вредительской деятельности коррумпированного эксперта

в российском обществе формировалось устойчивое мнение об украинском

происхождении любимого блюда, и это заблуждение подкреплялось выводами экспертизами. Более 100 владельцев московских ресторанов и кафе были обмануты и

называли борщ украинским в своих меню, основываясь на ложных заключениях.

«Это пока самая масштабная

из диверсий подобного рода, – говорят в Следственном комитете. – Сейчас мы

работаем над тем, чтобы вскрыть всю сеть лже-экспертов на зарплате у СБУ,

которые могли этим заниматься. Взятый нами специалист – всего лишь вершина

айсберга. Заговор с целью объявить борщ украинским пронизывает все уровни

властной вертикали, начиная от младших сотрудников Роспотребнадзора и

заканчивая поварами в кремлёвской столовой. Однако мы накроем их всех, никто не

успеет сбежать в Польшу».

—