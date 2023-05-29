Эксперт Роспотребнадзора 8 лет подделывал экспертизы русского борща, выдавая его за украинский
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В Москве
арестован старший эксперт пищевого департамента Роспотребнадзора по обвинению в
подделке результатов органолептических и химико-физических экспертиз. По данным
следствия, в период с 2014 по 2022 годы он более 150 раз выдал заключения, по
которым русский борщ оказывался украинским.
Источник в
правоохранительных органах сообщил, что эксперт занимался подделками в пользу
недружественного государства по заданию СБУ. За свою работу он получил в общей
сложности 10 тысяч рублей, которые агенты украинских спецслужб передавали ему в чемоданах
при личной встрече. Из-за вредительской деятельности коррумпированного эксперта
в российском обществе формировалось устойчивое мнение об украинском
происхождении любимого блюда, и это заблуждение подкреплялось выводами экспертизами. Более 100 владельцев московских ресторанов и кафе были обмануты и
называли борщ украинским в своих меню, основываясь на ложных заключениях.
«Это пока самая масштабная
из диверсий подобного рода, – говорят в Следственном комитете. – Сейчас мы
работаем над тем, чтобы вскрыть всю сеть лже-экспертов на зарплате у СБУ,
которые могли этим заниматься. Взятый нами специалист – всего лишь вершина
айсберга. Заговор с целью объявить борщ украинским пронизывает все уровни
властной вертикали, начиная от младших сотрудников Роспотребнадзора и
заканчивая поварами в кремлёвской столовой. Однако мы накроем их всех, никто не
успеет сбежать в Польшу».
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