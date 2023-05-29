Заслуженный врач Круглый назвал главный способ профилактики рака

Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач РФ и детский врач-онколог, подчеркнул важность прохождения диспансеризации в борьбе с раком. В ходе беседы с «Радио 1» он раскрыл главную опасность, связанную с онкологическими заболеваниями.

По словам Круглого, часто такие заболевания не сопровождаются специфическими симптомами, что делает их обнаружение сложным. Он поделился некоторыми советами о том, как предотвратить развитие рака.

Круглый отметил, что онкологические заболевания проявляются различными симптомами, но самая серьезная проблема заключается в том, что многие из них длительное время протекают без симптомов. В связи с этим он подчеркнул важность прохождения диспансеризации как метода своевременного выявления подобных заболеваний.

Далее он привел примеры того, как можно выявить рак различных органов. Например, рак толстой кишки может быть обнаружен при колоноскопии, рак легких – при флюорографии и рентгеновском исследовании, а рак груди – при самодиагностике.

Круглый подчеркнул, что при обнаружении каких-либо образований необходимо проконсультироваться с врачом. Если у человека появляются изменения на родинке, это также является поводом для обращения к врачу. Он также советует избегать длительного пребывания на солнце и загара, так как это может способствовать развитию злокачественных опухолей.

Круглый отмечает, что при любых изменениях в здоровье следует обратиться к врачу, даже если симптомы неспецифичны. Он подчеркивает, что профилактика онкологических заболеваний возможна, но относительна. Например, лишний вес может стать фактором риска. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, хотя это само по себе не гарантирует защиты от рака.

Таким образом, Владимир Круглый подводит итог, подчеркивая необходимость прохождения диспансеризации и своевременного обращения к врачу для выявления онкологических заболеваний и предотвращения их развития.