 

Кардиолог Кореневиц назвала 3 типичные ошибки, убивающие сердце

29.05.2023, 19:30, Разное
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Гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет чаще возникают после 50 лет, поскольку с возрастом функциональные возможности организма снижаются. Эти состояния часто приводят к инфарктам, инсультам и сердечной недостаточности, как объясняет кардиолог Анна Кореневич, кандидат медицинских наук, в своем канале в «Яндекс. Дзен».

Хорошо известно, что никотин и алкоголь являются врагами сосудов, однако просто бросить пить и курить недостаточно.

Кардиолог Кореневич рассказала, какие самые типичные ошибки допускают сердечные пациенты и как они особенно неблагоприятно влияют на организм.

Одна из основных ошибок, по словам врача, заключается в недостатке физической активности. Речь не о тренировках в спортзале или беге, достаточно регулярных прогулок. Не важно, сколько шагов сделано, не обязательно их считать, главное – делать прогулку каждый день, проводить время на свежем воздухе и ходить не менее часа в день.

Вторая ошибка – резкое изменение рациона питания. Не нужно крайностей, нет необходимости отказываться от большинства продуктов. Стоит попробовать увеличить потребление овощей и фруктов, уменьшить потребление жирного и сладкого, а также пить достаточное количество воды в течение дня, не заменяя ее кофе, газировкой или соками.

Третья ошибка – недостаток сна и стресс. Очень важно установить режим сна, уметь отдыхать и переключаться. Как советует кардиолог, нужно прекратить нервничать и беспокоиться, воспринимать все менее серьезно. Жить здесь и сейчас, перестать переживать о прошлых обидах.


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