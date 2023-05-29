Мнение: Уран для США по талонам, родина Майкла Джексона и сравнение зарплат в России и США

1. Блогер pretty пишет, как Росатом подготовился к санкциям Запада против российской атомной отрасли (за ссылку спасибо блогеру takoe-nebo):

Американцев могут победить только сами американцы. Все остальные могут им в этом только помочь. 16 мая 2023 года подкомитет по энергетике, климату и безопасности электросетей, комитета энергетики торговли Конгресса США, одобрил законопроект, запрещающий импорт низкообогащённого урана, который американцы последние десятилетия покупали у России. Мол, русские, не будем у вас ничего покупать и теперь живите с этим. После принятия этого решения моментально начались переговоры с младшими партнёрами по Западу с целью солидарности. А давайте никто не будет покупать ядерное топливо у русских. Ну и, как полагается, тут же нашлась кучка желающих поддержать американцев. В основном из Прибалтики, Германии и Польши, где больше не осталось промышленных ядерных реакторов. Ну а что, если нет у них, то пусть и другие заканчивают с этим. С-солидарность. Е-европейская. Б-бездумная.

Однако вернёмся к американцам. Половину всего низкообогащённого урана до настоящего момента США импортировали из России, Казахстана и Узбекистана. До нужной кондиции добытый уран доводили подконтрольные Росатому структуры. Проблема не в том, чтобы добыть уран, его как раз довольно много, а в том, чтобы переработать и превратить в топливо. Американцы свои компетенции по обогащению урана накрыли прощальной тряпочкой в 1985 году, когда на заводе в Пайнктоне на воздух взлетело 3000 центрифуг. После этого Штаты были вынуждены стать клиентом СССР и начали получить низкообогащённый УРАН (договор США с Техснабэкспортом СССР от 1985 года).

После принятия решения об отказе от русского урана, ребята из Штатов предложили нарастить импорт необработанного урана из бывших республик СССР, Нигера, Бразилии, Канады, а обогащать их на мощностях Германии, Великобритании, Бельгии, Франции и всё той же Австралии. На это на начальном этапе попросили выделить 4,5 миллиарда долларов. Чтобы было понятно, это почти в 8 раз больше, чем они платят России за конечный продукт в год.

Россия, разумеется, просто так мириться с этим не собиралась. Дело не в заботе о США, а в том, чтобы Росатому не взращивали конкурентов. Мы конечно не монополисты, но в новом миропорядке ни с кем делить многомиллиардные заказы на строительство АЭС и их обслуживание не собираемся. Поэтому Росатом начал скупать доступные месторождения и мощности по всему миру. Из последних сделок отметим приобретение 49% стратегического и одного из самых больших в мире месторождений урана в Казахстане “Будёновское” в Туркестанской области.

При этом сделку пытались реализовать несколько лет. Руководство “Казатомпрома” не хотело продавать актив и только после того, как Токаев настоял, сделка состоялась. Всё дело в том, что именно отсюда американцы выкупали уран.

Другой хороший пример из Германии. Там работает крупнейший в Европе Nukem (ядерная инжиниринговая компания по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим топливом и выводу из эксплуатации ядерных установок). Так вот, американцы, наряду с европейцами, к своему удивлению обнаружили, что Nukem полностью принадлежит… барабанная дробь… Росатому. Именно Nukem обслуживает европейский и американский рынки. А тут Росатом прямо из под носа увёл крупнейшего игрока. И вся соль в том, что её не национализировать, поскольку помимо этих 120 инженеров у Nukem больше никого нет. Все остальные сотрудники — россияне, которые работают в кооперации с Nukem.

То есть вся проблема в кадрах, которых сейчас просто нет. 120 немецких инженеров — это капля в море, на рынке стоимостью в 120 миллиардов ежегодно.

В общем, как мы с вами видим, Россия подготовилась к тому, чтобы сильно ограничить атомную энергетику Запада. И все последние годы ставила под свой контроль месторождения, активы, воспитывала кадры и расставляла ловушки, в которые Запад и угодил. Когда ты фактически контролируешь 40% мировой атомной энергетики и крепко держишь все “развитые страны” за кохонки, то слезть с русского уранового крючка можно только тогда, когда это разрешат в Кремле. А так да, русского урана в США больше не будет. Там будет уран из Казахстана, с обязательными молекулами свободы и чистоты, который был обогащён добрыми и нежными русскими руками в Ангарске. Только за него теперь американцы будут платить в 10 раз больше, получать меньше, и исключительно по талонам.

2. Вот как выглядит полузаброшенный, пребывающий в состоянии разрухи небольшой город в США. Уличных лагерей наркоманов, как в Сан-Франциско и Филадельфии, на видео не показано, но в остальном картина даже немного милая — особенно когда оператор перемещается по населённому ещё центру, в котором теплится кое-какая жизнь (ссылка):



Это город Гэри в штате Индиана, входящем в так называемый Ржавый пояс США. Города Ржавого пояса со второй половины 1970-х годов подверглись значительной деиндустриализации, в них начался экономический, а впоследствии и социальный упадок, население начало переезжать в более благополучные регионы.

Гэри известен как родина певца Майкла Джексона. Сейчас негров в городе около 80%.

3. Любопытное сравнение покупательной способности средней зарплаты в России и средней зарплаты в США (ссылка):

Мы не один раз пытались посчитать примерное отношение покупательской способности доллара у нас и в Штатах и получалось примерно 4.

То есть, вот идём на американский сайт usdebtclock.org, находим цифру средней зарплаты: [35858$]

Делим её на 12 и отнимаем 15% федерального НДФЛ. Чёрт с ним, про остальные налоги сделаем вид, что забыли.

Получается 2540$. Теперь делим на 4 и умножаем на 80. Получается 50800 рублей. То есть, американец с з/п 35858$ в год живёт в Штатах как россиянин в России на 50 тысяч рублей в месяц. С учётом 13% налога – это зарплата 56500.

Сейчас средняя у нас составляет 57391. Высчитывать медианную смысла нет, поскольку она крайне занижена “зарплатами в конвертах”, когда люди с доходом по 100 тысяч рублей официально получают МРОТ. Ради интереса можем глянуть модальную (которая чаще всего встречается в объявлениях с вакансиями) и это будет 50000. То есть, практически как у среднего американца.

Если же считать по прикидкам Скотта Риттера, коэффициент 5 оставляет жителю США всего 40639 рублей или 45922 до уплаты налога. И тут американцы уже в явном проигрыше.

Лично я полагаю, что правильнее было бы считать по «сценариям». То есть придумать некий типовой сценарий жизни для адекватного человека — учёба, работа, квартира, семья, дети, машина, лечение, развлечения… Потом попытаться уместить этот сценарий в русскую и в американскую зарплату. Будет гораздо показательнее, хотя, конечно, обсчитывать такие сценарии гораздо сложнее.