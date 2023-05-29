Мнение: Поезд дальше не идет, просьба освободить… Харьков

Любопытно отметить, что само идеологическое обоснование так называемой СВО радикально сменилось еще в первый год “операции”. Изначально ведь главным выставлялось, в качестве последнего фигового листка, обоснование альтруистическое – типа, “мы идем освобождать своих русских братьев, которые невероятно страдают под игом проклятых бандеровцев”. Более того – очевидно, что Путин и Ко и сами в это верили – иначе “Киев за 3 дня” и общий шапкозакидательский настрой марта 2022 года вообще не объяснишь.

Однако сейчас идеология совсем другая – не только агитпроп, но и сами “народные массы”, верные всепобеждающему учению НБС, шелуху альтруизма просто сбросили, как ненужный маскарад. Отбросили – и теперь спокойно повторяют на голубом глазу, что СВО – это такой “территориальный спор”. Как гласит еще одна популярная формула – “мы забираем своё”. То есть ты не поверишь, Карл: они действительно повторяют, абсолютно не замечая никаких странностей, что война идет ЗА ТЕРРИТОРИИ. Людей убивают – за территории. Города сносят – тоже ради “территории”.

Лишь один из наиболее романтичных людоедов, наш троцкист-колумнист Митя Ольшанский, остается верен прежней риторике, продолжает писать про “освобождение”: “единственное, что можно и нужно сделать: масштабировать Вагнер и освободить Харьков”.

Мне почему-то сразу показалось, что в конце Ольшанского спича надо было приписать – “от жителей”. Территории ведь важны сами по себе, жители у нас свои найдутся.

90% россиян не уловят в этой фразе сарказма.