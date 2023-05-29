Канадский врач пытался воскресить пациента, не оплатившего эвтаназию

Доктор медицинской клиники в канадском Торонто Роберт Олдридж попытался воскресить пациента после проведённой процедуры эвтаназии. Причиной, побудившей медика два часа делать бездыханному телу шоковую терапию при помощи ударов током, стало отсутствие денежных средств на банковской карте мужчины.

Врач рассказал, что пациент оставил свою карту на ресепшене, а сам пошёл готовиться к операции. Во время обработки информации платёжным терминалом на его экране высветился статус «В обработке». Предположив, что деньги поступят на счёт клиники в течение получаса, доктор провёл операцию и зафиксировал смерть. Через несколько минут в операционной раздался звонок – врачу сообщили, что транзакция отклонена из-за отсутствия средств на карте клиента.

Попытки воскресить пациента успехом не увенчались. Клиника обратилась в банк в надежде, что финучреждение сможет оплатить операцию, но получила отказ, ведь у покойного был только один счёт. Добиться возмещения расходов от страховой компании также не удалось, так как выплаты на эвтаназию не предусмотрены.

Медицинскому учреждению удалось найти родственников покойного, однако они отказываются оплачивать процедуру. Клиника планирует добиться оплаты счёта в суде.

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