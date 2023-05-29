 

От боба в стиле старого Голливуда до пикси с цветочной диадемой: лучшие свадебные прически на короткие волосы

29.05.2023, 18:40, Разное
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При подготовке к свадьбе каждая невеста хочет тщательно продумать свой образ, чтобы он был безупречным. Помимо макияжа немаловажную роль играет прическа. Если у вас короткая стрижка и вы думаете, что вариантов укладок у вас мало, то вы заблуждаетесь. На самом деле существует немало эффектных причесок, которые органично дополнят ваш образ.

Пикси с цветочной диадемой

Сделайте небрежную укладку, не пытаясь пригладить локоны к голове. Пусть будет легкий творческий беспорядок. Тогда образ получится милым и кокетливым. Украсьте голову цветочной диадемой золотистого или серебристого оттенка.

Небрежный пучок

Вам необязательно делать такой пучок, как у балерины, приглаживая волосы к голове. Слегка подкрутите волосы, чтобы получились легкие волны.

Самые длинные прядки заведите назад и сформируйте миниатюрный небрежный пучок. Если отдельные локоны будут выбиваться, так даже лучше. Можете украсить прическу невидимками с жемчужинками на кончиках.

Косичка

Вариант для самых экстремальных и экстравагантных невест, которые носят стрижку андеркат. Если у вас на макушке длинные локоны, а по бокам и на затылке волосы выстрижены, тогда сплетите из длинных прядей толстую косичку вдоль всей головы. Подобная укладка настолько самобытна, что даже не нуждается в дополнительном декоре. Просто не забудьте сбрызнуть волосы лаком, чтобы прическа не распалась.

Вы также можете подхватить волосы сзади, сплетя их сзади в косичку, если у вас не андеркат, а боб или каре.

Оставьте челку, сверху можете надеть диадему в качестве украшения. Фата на ваше усмотрение.

Такая прическа хорошо сочетается с платьем в греческом стиле.

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«Ананас»

Забавная прическа для веселых и озорных невест. Лучше всего она смотрится на кудрявых волосах. Если вы недавно сделали химическую завивку, тогда вам точно стоит рассмотреть данный вариант. Просто соберите самые длинные локоны в высокий хвост. Прядки у лица и у лба пусть выбиваются. Дополнительные украшения в данном случае не потребуются.

“Мальвинка”

Если вы хотите презентовать милый и трогательный образ, тогда рассмотрите укладку в виде “мальвинки”. Разделите волосы сзади на горизонтальный пробор от уха до уха. Верхние прядки соедините и зафиксируйте на голове сзади.

Боб в стиле старого Голливуда

Если вам импонируют гламурные луки, тогда сделайте укладку в виде голливудских волн. Для завивки используйте утюжок. Будет достаточно одного крупного локона в височной части, у лица.


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