“Артистом стать не хотел. Но без музыки жизни не представляю”: Пресняков о себе, смысле в музыкальных конкурсах, секрете брака и воспитании детей

Владимиру Преснякову, который известен в качестве певца, композитора и музыканта-клавишника, 29.03.2023 г. исполнилось 55 лет. А его знаменитой песне под названием “Стюардесса по имени Жанна” – 30 лет. Сегодня артист остается все таким же популярным, он полон сил и оптимизма. Вот о чем он рассказывает в интервью.

Хочется писать хорошие песни

Когда Владимиру Преснякову задают вопрос, как он ощущает себя в 55 лет, будучи по духу молодым человеком, которому этот возраст вряд ли можно дать, он отвечает следующим образом. Он говорит, что ощущает себя очень хорошо, лет на 40-45. Но считает, что юным можно себя чувствовать и в 80, и в 100 лет, и он знает таких людей. Сам же Владимир имеет огромное желание еще больше работать на благо своего семейства и писать хорошие песни.

В 11-м сезоне шоу “Голос” музыкант стал одним из наставников. Он отмечает, что общаясь с молодежью, ощущает позитив. При этом для него весьма непривычно, что его подопечные называют его Владимиром Владимировичем. Для него гораздо ближе, когда к нему обращаются Вовчик, Вовочка, Вован.

Конкурсы полезны в качестве опыта

В 2022 г. состоялась 11-я премия RU.TV, где в качестве победителей были отмечены наиболее яркие певцы года. И там Преснякова выбрали лучшим исполнителем. Он сказал, что ему это было очень приятно. В свое время он отказался от получения звания Заслуженного артиста РФ.

Это он объясняет тем, что вырос среди народных и заслуженных и не считал себя равным этим людям, ведь звания необходимо заслужить. Владимиру довелось получать премии в Монте-Карло, но вот в России как-то не случалось. И вот теперь, когда его назвали лучшим певцом, он, конечно, был очень рад. И считает, что все это ценно для его детей.

На вопрос о том, есть ли вообще смысл в конкурсах, исполнитель ответил положительно. Во-первых, это всегда всплеск адреналина, который полезно получить в качестве опыта. А во-вторых, как показывает практика, к артистам часто приходит заслуженная награда в виде счастливого билетика, пропуска в новую жизнь, в самореализацию.

Быстрая слава – это иллюзия

Но здесь многое, конечно, будет зависеть от отношения артиста к славе. Это вещь очень и очень серьезная. Можно за одну секунду взлететь до самых небес, а затем жестко рухнуть на землю. Певец ратует за то, чтобы успех приходил после того, как пройден определенный путь.

Речь не идет о том, что нужно мучиться до бесконечности, целую жизнь. Однако пройти через испытания все же необходимо. Потому что моментальная слава весьма опасна. Конечно, многим хочется мгновенного результата. Однако если слава приходит быстро, нужно понимать, что это лишь начало пути. Возникает иллюзия, что дело уже сделано. Тем не менее впереди у жизни еще много всего, и на это нужны силы.

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Гены дают о себе знать

Корреспондент спросил у Владимира Преснякова, прививает ли он своим младшим сыновьям Артемию с Иваном любовь к творчеству, являются ли они музыкальными детьми. Тот ответил, что, безусловно, оба они музыкальные ребята, и в них проявляются гены, которые еще как дают о себе знать!

Однако никто не собирается на них давить, отправляя их в раннем возрасте в музыкальную школу. При этом сами они получают большое удовольствие от пения. Они растут, вовсю дурачась и радуясь жизни.

Так же было и со старшим сыном Никитой, матерью которого является Кристина Орбакайте. Он запел совершенно внезапно, лет в 15-16. Когда мальчику было 12 лет, отец попробовал записать вместе с ним композицию “Туман”. Не получилось вообще ничего, парень не попадал в ноты.

Но впоследствии ох как запел, став замечательным музыкантом. Сейчас Никита солист в группе MULTIVERSE, которую он сам создал, поет в ней и пишет для нее песни. И вышло это как-то само собой.

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Без музыки жизни не представляет

Пресняков признался, что ему хотелось бы и Тему с Ваней видеть музыкантами, потому что эта область способствует расширению сознания. Она дает возможность на одном языке говорить с любым человеком. Это какая-то божественная вещь.

Свою жизнь без нее Владимир не представляет. Хотя специально становиться артистом он не хотел. Певец не ставил перед собой такой задачи, как научиться писать музыку и получать большие гонорары. Его жизнь напоминала реку, которая течет сама собой.

И только когда артисту исполнилось 50, и его стали называть Владимиром Владимировичем, он начал осознавать, каким делом он занимается и почему. А также стал думать о вещах, связанных с музыкой. И много стал понимать. В этом смысле он считает себя счастливчиком. Владимиру кажется, что его вел ангел-хранитель, но и сам он, конечно, трудился и сейчас продолжает учиться.

А родители (музыканты Владимир и Елена Пресняковы) помогали в том плане, что стимулировали к занятиям. Убеждали, что сочинение музыки предполагает умение игры на рояле. То есть, Пресняков не просто взял и начал работать. Нет, без труда этого не сделаешь.

Такому отношению певец будет учить и своих детей, чтобы у них не возникало иллюзий по поводу того, что можно, засев в “Тик-Токе”, при помощи коротких роликов сразу заработать большие деньги.

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Громадная ответственность

Владимир вспоминает, что когда родился Никита, это было 30 лет назад, он был совсем другим, неопытным, юным, беспечным, вел образ жизни, характерный для рок-н-рольщика. Не раз попадал в истории. Сейчас же все по-другому, Пресняков осознает, что на нем лежит огромная ответственность.

Исполнитель говорит, что хочет вырастить из своих мальчиков настоящих мужиков, чтобы они жили ради жены и детей, а не ради самих себя. В их семье царит добрая позитивная обстановка, с шутками-прибаутками.

Мечтают родить девочку

О браке Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской говорят как об одном из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. На вопрос о том, как им это удается, музыкант сказал, что и сам не знает, кем ему послан такой ангел, как его любимая супруга.

А ему остается лишь работать для семьи, каждый день напоминать своей женщине о том, что любишь, и выбрасывать всякие ненужные мелочи из головы. То есть, по мнению Преснякова, нужно “чистить” отношения, подобно какому-нибудь предмету. И тогда жизнь не станет рутинной, не порастет плесенью, и быт не съест ее.

По поводу того, не хочет ли Владимир, отец троих мальчиков, родить девочку, певец ответил, что они с Натальей эту перспективу уже обсуждали. Конечно, они отнюдь не зацикливаются на этой теме, понимая, что будет так, как угодно Богу, но в принципе, на сегодняшний день это мечта обоих супругов.