 

Как стать сильной женщиной: советы Ксении Бородиной

29.05.2023, 18:35, Новости дня
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Экс-участница и ведущая скандального “Дома-2” Ксения Бородина решила поделиться своими мыслями об отношениях с мужчинами. Бородина рассказала о том, как женщина должна проявлять себя на любовном фронте. Главное, что ни в коем случае нельзя делать, по мнению ведущей, это занимать в отношениях слабую позицию.

Ксения уверена, что каждый партнер должен быть готов полностью вкладываться в отношения. Ведь основа любых счастливого союза – умение брать на себя определенные обязательства и заботу о своем партнере. Общение между мужчиной и женщиной должно строиться на взаимоуважении. Ксения советует никогда не стараться угодить партнеру, особенно, если он пытается сесть вам на голову.

Ксения также подчеркнула, что настоящая любовь основывается на взаимной отдаче, уважении и понимании. Она призывает женщин не растворяться в своих партнерах и всегда любить себя капельку сильнее.

Ксения Бородина – известная телеведущая телепроекта “Дом 2”. Ксения всегда открыто высказывает свое мнение и поддерживает женщин в их стремлении к самореализации и счастливой личной жизни.

Напомним, что Бородина совсем недавно пережила скандальный развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. От брака с мужчиной у Ксении подрастает дочка Теона. Для ведущей это был уже второй брак. Первое замужество Ксении с Юрием Будаговым тоже закончилось неудачно. У бывших супругов есть общая дочь Маруся. Остается пожелать Ксении постичь счастье в любви и применить все свои мудрые советы на личном опыте.


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