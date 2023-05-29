«Дайте мне шанс стать мамой»

Процесс против Лилии Чанышевой завершился. Она выступила с последним словом и теперь ожидает приговор.



Лилия Чанышева в суде. Фото: пресс-служба кировского суда.

В Уфе завершился судебный процесс по делу экс-координатора Штаба Навального* Лилии Чанышевой и активиста Рустема Мулюкова. В ходе прений прокурор запросил для них реальные сроки заключения — 12 и 5 лет в колонии общего режима.

Сами обвиняемые и их защитники отвергли все обвинения и просили суд вынести оправдательный приговор. Итоговое решение огласят 14 июня.

Чанышева стала первой соратницей Навального, которую судят за создание экстремистского сообщества.

🗣В последнем слове она заявила, что ее дело политическое, а также попросила поддержать ее как политика и как женщину: «Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой».

Ее последнее слово целиком, а также детали закрытого процесса — читайте в материале Андрея Карева.

* Организация признана судом экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.

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