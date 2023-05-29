 

Астронавты “Аполлона-10” слышали странную музыку на “темной” стороне Луны

29.05.2023, 18:15, Разное
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В 1969 году произошло уникальное событие, которое привлекло внимание всего мира: астронавты пролетели над темной стороной Луны, вне зоны связи с Землей. Во время полета возникла странная музыкальная акустика, которую астронавты услышали и описали. Этот необычный звук продолжался около часа, после чего экипаж вернулся на светлую сторону Луны и восстановил связь с Землей.

Юджин Сернан, астронавт миссии “Аполлон-10”, описал эти звуки как никогда ранее неслышанные и действительно напоминающие музыку. Информация об этом сообщается на портале Gismeteo.

Ученые до сих пор не смогли определить точную причину возникновения этого звука. Однако они предполагают, что он мог быть вызван резонансом в лунной коре или радиопомехами с Земли. Возможно, что внутренние процессы в космическом корабле также способствовали возникновению этой “музыки”.

Этот эпизод остается одним из самых загадочных в истории исследования космоса и послужил вдохновением для многих фантастических писателей.

Миссия “Аполлон-10” была одной из первых, которая позволила изучить темную сторону Луны на близком расстоянии. Собранная информация о спутнике Земли помогла ученым лучше понять Луну и космос в целом.


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