Life: 7 неожиданных способов улучшить качество жизни и здоровье после 45 лет

Существует множество способов поддерживать здоровье, помимо стандартных правил, которые все знают: занятия спортом, употребление достаточного количества воды и отказ от курения. Но эксперты могут назвать, по крайней мере, еще 7 неожиданных привычек, которые могут улучшить качество жизни и здоровье после 45 лет.

Слушать музыку чаще

Музыка способна снять стресс, улучшить настроение, качество сна и повысить работоспособность. Не важно, какой жанр выбрать, главное, чтобы музыка вызывала положительные эмоции и активно влияла. Она может помочь расслабиться, сосредоточиться или, наоборот, поднять настроение и зарядить энергией.

Работать стоя

Сидячий образ жизни негативно сказывается на здоровье. Те, кто работает стоя, тратят больше энергии, улучшают осанку и снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Активная работа помогает снизить уровень холестерина и улучшить обмен веществ. Если человек проводит весь рабочий день за компьютером, стоит подумать о покупке подъемного рабочего стола или по крайней мере вставать время от времени, делать небольшие упражнения или прогулки в течение рабочего дня.

Писать от руки

Простое упражнение, которое поможет улучшить память, концентрацию и снизить уровень стресса. Когда человек информирует от руки, мозг работает более интенсивно, активизируя различные области, отвечающие за память и креативность. Кроме того, такое письмо помогает снять напряжение и успокоиться в условиях повышенного стресса.

Регулярно заниматься сексом

Секс помогает повысить настроение, уровень счастья, качество сна и даже укрепляет иммунную систему. Сексуальная активность стимулирует выработку гормонов, которые помогают снизить уровень стресса, доставляют эйфорию и счастье. Кроме того, это физическая активность, которая способствует укреплению мышц и сердечно-сосудистой системы.

Подождать перед чисткой зубов после еды

Чистка зубов сразу после приема пищи может привести к повреждению эмали и кариесу. Рекомендуется подождать около часа после еды, прежде чем начинать гигиену рта. В это время кислотность в полости рта может повышаться, и чистка зубов может нанести вред эмали.

Петь без стеснения

Пение не только поднимает настроение, но и помогает улучшить голос и концентрацию. Это хобби активизирует дыхательную систему и улучшает кровообращение, что способствует расслаблению и снятию стресса.

Смеяться больше

Смех снижает уровень стресса, улучшает настроение, работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет. Смех является естественным антидепрессантом, который помогает снять напряжение и создает позитивный настрой на весь день. Не стоит забывать наслаждаться смешными видео в Интернете и комедиями, которые вызывают улыбку.