Хирург Вдовин назвал причину странного вида Пугачевой на концерте в Израиле

Алла Пугачева снова стала центром внимания после своего выступления на концерте группы “Машина времени”. Многие обратили внимание на неудовлетворительное состояние ее внешности. Певица выглядела истощенной и сильно отекшей: у нее появились “тяжелые веки” и круги под глазами, которые невозможно было скрыть даже при помощи макияжа. При более близком рассмотрении становится заметно, что улыбка Пугачевой теперь выглядит неестественно.

Хирург Александр Вдовин, оценивая состояние Примадонны, объяснил причины таких серьезных изменений в ее внешности.

“Отекшее лицо Аллы Борисовны, конечно, заметно без особых усилий”, – говорит Вдовин. – Это может произойти, если человек выпивает много воды перед сном. Не стоит забывать, что Алла Борисовна уже в возрасте. Еще одной возможной причиной отеков может быть нарушение работы эндокринной системы. Некоторые эндокринные заболевания приводят к отекам и появлению “тяжелых век”. Также возможны аллергические реакции.

Однако, по мнению Вдовина, вероятнее всего, Пугачева решила снова пройти процедуру омоложения в Израиле.

“Судя по фотографиям и видео, я не исключаю, что Алла неделю назад сделала верхнюю блефаропластику”, – говорит хирург. – В таких случаях отек может сохраняться до пяти дней и продолжаться до полугода”.

“У Аллы Борисовны также очень натянутая нижняя треть лица и растянутая улыбка, – продолжает хирург. – Это может быть результатом фейслифтинга или круговой подтяжки лица. Не исключено, что Алла Борисовна решила обратиться к серьезному хирургическому вмешательству. Однако в ее возрасте это связано с большими рисками, и не каждый хирург согласился бы работать с такой пациенткой.”