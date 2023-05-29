 

Хирург Вдовин назвал причину странного вида Пугачевой на концерте в Израиле

29.05.2023, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева снова стала центром внимания после своего выступления на концерте группы “Машина времени”. Многие обратили внимание на неудовлетворительное состояние ее внешности. Певица выглядела истощенной и сильно отекшей: у нее появились “тяжелые веки” и круги под глазами, которые невозможно было скрыть даже при помощи макияжа. При более близком рассмотрении становится заметно, что улыбка Пугачевой теперь выглядит неестественно.

Хирург Александр Вдовин, оценивая состояние Примадонны, объяснил причины таких серьезных изменений в ее внешности.

“Отекшее лицо Аллы Борисовны, конечно, заметно без особых усилий”, – говорит Вдовин. – Это может произойти, если человек выпивает много воды перед сном. Не стоит забывать, что Алла Борисовна уже в возрасте. Еще одной возможной причиной отеков может быть нарушение работы эндокринной системы. Некоторые эндокринные заболевания приводят к отекам и появлению “тяжелых век”. Также возможны аллергические реакции.

Однако, по мнению Вдовина, вероятнее всего, Пугачева решила снова пройти процедуру омоложения в Израиле.

“Судя по фотографиям и видео, я не исключаю, что Алла неделю назад сделала верхнюю блефаропластику”, – говорит хирург. – В таких случаях отек может сохраняться до пяти дней и продолжаться до полугода”.

“У Аллы Борисовны также очень натянутая нижняя треть лица и растянутая улыбка, – продолжает хирург. – Это может быть результатом фейслифтинга или круговой подтяжки лица. Не исключено, что Алла Борисовна решила обратиться к серьезному хирургическому вмешательству. Однако в ее возрасте это связано с большими рисками, и не каждый хирург согласился бы работать с такой пациенткой.”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Астронавты “Аполлона-10” слышали странную музыку на “темной” стороне Луны

29.05 / Life: 7 неожиданных способов улучшить качество жизни и здоровье после 45 лет

29.05 / В Краснодаре запретили вывески с иностранными языками

29.05 / “Буквально физически ощущаешь, что становишься ближе к чему-то таинственному”: Юлия Пересильд о тренировках, съемках “Вызова” и макияже в космосе

29.05 / Прически с жемчугом – очаровательный способ придать образу элегантный вид

29.05 / Кардиолог Варфоломеев рассказал, как снизить холестерин

29.05 / Учёные: Содом и Гоммора были испепелены из-за электросамокатчиков

29.05 / Скандалы: Вилла в США и дюплекс в Париже

29.05 / Почему люди изменяют: научное объяснение

29.05 / “Не видел дочь четыре года” – бывшая теща сдала многодетного Аршавина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика