 

Мишустин и Собянин посетили московский технопарк “Калибр”

29.05.2023, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Калибр” – одна из крупнейших площадок высокотехнологичной продукции. Технопарк создан при поддержке правительства Москвы, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы и председатель правительства Михаил Мишустин пообщались с резидентами технопарка и со студентами – участниками образовательной программы “Я в деле”.

Градоначальник отметил, что в Москве работает каждая седьмая организация малого и среднего бизнеса – около 900 тысяч предприятий. Столичные технопарки стали флагманами развития инноваций, с 2016 года в их развитие инвестировали 80 миллиардов рублей, подчеркнул мэр.

“Сегодня в столице 51 технопарк, на площадках которых работают больше 2,2 тыс. компаний. На предприятиях трудоустроены свыше 72 тысяч человек”, – уточнил Собянин.

Он напомнил, что столица оказывает особую поддержку технопаркам. Они пользуются льготами по налогу на прибыль, для них снижена ставка аренды на землю.

Президент России Владимир Путин 28 апреля посетил московский индустриальный парк “Руднево”. На базе создается федеральный центр беспилотных авиационных систем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото)

29.05 / Около станций Крекшино и Санино МЦД-4 стартовало благоустройство

29.05 / Глюкоза объяснила наличие большого живота

29.05 / В США магазинных воров арестовывают по 2—3 раза за день — им всё сходит с рук

29.05 / “Врачи говорили остановиться”: как “Ревизорро” подкосил здоровье Летучей

29.05 / “Произошел караул”: Пригожин сделал признание о браке с Валерией

29.05 / После избрания Эрдогана основная задача Запада — не дать ему сблизиться с Путиным

29.05 / Пхеньян уведомил Сеул о предстоящем запуске спутника-разведчика

29.05 / «Преступно и бесчеловечно» — бразильцев возмутила игра — симулятор рабства

29.05 / Накопившиеся проблемы «экономического локомотива» Европы грозят обрушить стабильность всего континента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика