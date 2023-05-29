 

Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото)

29.05.2023, 17:15, Новости дня
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Недавно Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что дочь не хочет ее видеть на школьном выпускном. Так 47-летняя балерина дала понять: в ее семье далеко не все гладко. А если учесть то, что нового возлюбленного танцовщица еще не представила, можно сделать вывод, что она много времени проводит в одиночестве.

Скрашивает его, судя по фотографиям Волочковой в Сети, кот по кличке Риччи. Например, на одном из последних снимков артистка позирует обнаженной лежа на массажном столе, прикрывшись питомцем. “На утреннем сеансе массажа Риччи заменил мне уютное и пушистое полотенце”, – подписала кадр Анастасия.

Наверняка и в этом случае интернет-пользователи найдут повод покритиковать Волочкову. Если не за очередное обнаженное фото, то за неподобающее обращение с животным. Но одно можно сказать с уверенностью: балерина не станет слушать никого, кто имеет привычку осуждать ее.

Ранее психиатр пожурил Анастасию Волочкову за пристрастие к алкогольным напиткам. “10 лет мы видим деградацию”, – отмечал врач Василий Шуров, высказываясь об образе известной танцовщицы. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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