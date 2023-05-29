В Краснодаре запретили вывески с иностранными языками

Дума Краснодара проголосовала за запрет вывесок на иностранных языках. Об этом пишет сайт краевой администрации.

Запрет распространяется и на транслитерацию, исключение составляют зарегистрированные товарные знаки. Это коснется и внешнего вида остановок общественного транспорта и НТО (нестационарный торговый объект).

Правила благоустройства были обновлены, чтобы лучше отражать потребности населения. Они коснутся земляных работ, озеленения и уборки города.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года с переходным периодом в 1 год.