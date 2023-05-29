“Буквально физически ощущаешь, что становишься ближе к чему-то таинственному”: Юлия Пересильд о тренировках, съемках “Вызова” и макияже в космосе

Юлия Пересильд вошла в историю мирового кинематографа после того, как приняла участие в фильме «Вызов». Она стала первой в истории женщиной-актрисой, принявшей участие в съемках на МКС, далеко за пределами нашей планеты Земля. Знаменитость поделилась впечатлениями от данного проекта.

О кастинге в «Вызов»

Пересильд услышала о наборе еще в 2021 году и сразу подала свою заявку. Правда, ей не перезвонили, поэтому актриса позабыла о данном проекте. Она отправилась за границу, поскольку у нее появились другие предложения по работе. За это время медкомиссию в «Вызов» проходила другие актрисы. Увы, по состоянию здоровья они не прошли. Тогда с Пересильд связался гендиректор Первого канала Константин Эрнст и пригласил на кастинг.

Пересильд признается, что в ее жизни никогда не было подобных проб, где бы надо было сдавать кучу анализов. Самым дискомфортным был тот факт, что от актера ничего не зависело, он просто не мог повлиять на ситуацию. Здесь либо есть необходимые физические данные, заложенные природой, либо их нет. Пересильд повезло: она удачно прошла медкомиссию.

О тренировках

Актриса признается, что отбор был жестким. Знаменитостей досконально изучили и проверили буквально все, даже состояние носовой перегородки.

Вскоре Пересильд и режиссера Клима Шипенко оправили в специальный центр по подготовке космонавтов. Артистам дали множество литературы и всего неделю на изучение теории. В июле 2021 года начались тренировки. Кстати, у актрисы и режиссера был всего один тренировочный полет в невесомости. В начале сентября знаменитость вновь прошли медкомиссию, сдали экзамены и отправились на Байконур.

Учеба происходила экспресс-методом. Режиссеру и актрисе нужно было изучить только самую необходимую документацию, но и ее оказалось много. Плюс тренировки, которые, кстати, вошли в финальную версию фильма «Вызов».

Пересильд вспоминает, насколько нелегкой оказалась проверка вестибулярного аппарата. Актриса и режиссер тренировались в специальном кресле, которое крутится на большой скорости в разные стороны. Обычно в таком устройстве нужно провести десять минут, но Пересильд и Шипенко провели в два раза больше. Актриса признается, что пребывание в таком кресле — это еще то испытание.

О подготовке к роли

Пересильд признается, что в ее окружении много медиков. Сама она мечтала сыграть врача, но не было подобных предложений. И только в фильме «Вызов» актрисе представилась такая возможность. Пересильд пришлось изучать большое количество медицинской литературы. На съемочной площадке также присутствовал торакальный хирург Олег Куйбида. Он помогал актрисе лучше погрузиться в сферу медицины, отработать те или иные движения, чтобы в кадре она выглядела как настоящий профессионал своего дела.

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Большое количество времени ушло на разбор техники операции. Ведь по сюжету героиня Пересильд делает операцию своему другу-космонавту. Актриса признается, что ей не стыдно ни за одно движение своих рук в кадре. По ее мнению, все получилось максимально достоверно.

О взлете и посадке

Пересильд помнит свои впечатления после того, как она впервые посмотрела в иллюминатор. По словам артистки, когда видишь планету со сторону и осознаешь ее красоту, тогда приходит понимание, что это и есть Бог. Знаменитость отмечает, что пройдя через сложные испытания, как будто становишься ближе к чему-то таинственному и высокому.

Пересильд признается, что ей рассказывали много страшных историй о посадке. Она готовила себя к тому, что возникает ощущением, будто она совершает прыжок с очень большой высоты. Но ничего подобного не произошло. Посадка была мягкой. Пересильд считает, что это заслуга космонавта-испытателя Олега Новицкого. Все его действия были максимально точными и правильными, поэтому дискомфорта не было.

О макияже и прическе в космосе

Пересильд признается, что ей не с кем было консультироваться по поводу бьюти-рутины на МКС. По словам артистки, она всего лишь пятая женщина, которая слетала в космос. Знаменитость переживала, что в кадре будет выглядеть опухшей, ведь при отсутствии гравитации кровь равномерно распределяется по телу. Из-за этого лицо становится шире.

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Пересильд благодарна врачу, которые дал ей специальные браслеты на ноги, которые убирали отеки. Также с собой знаменитость взяла косметические патчи для глаз.

Актриса заранее продумала свой грим. С собой на МКС она взяла карандаш для губ, жидкие тени, гигиеническую помаду, пудру, карандаш для бровей, румяна. Также еще на Земле Пересильд обратила внимание, что в невесомости красивее выглядят вьющиеся волосы. Поэтому на МКС она взяла двадцать резинок для волос. После каждого мытья головы актриса накручивала локоны в «рогалики» и использовала резинки как альтернативу бигуди.

В итоге Пересильд понравилось, как она выглядит на экране. Актриса считает, что в этом есть безусловная заслуга Шипенко, ведь он был и за режиссера, и за оператора. Кстати, Шипенко в одном из интервью пошутил, что на МКС Пересильд помолодела лет на десять.

Актриса до сих пор выкладывает ролики, которые были сняты на МКС, но которые не вошли в фильм. Своим подписчикам в соцсетях Пересильд таким образом показывает, что было за кадром и как на самом деле происходили съемки.

О жизни после «Вызова»

Актриса признается, что снялась бы еще разок на МКС, но только позже, когда дочери подрастут. В то же время своим детям Пересильд бы запретила принимать участие в чем-то подобном. По словам знаменитости, их с Климом семьи пережили глубокий стресс из-за беспокойства за близких.

После завершения съемок «Вызова» Пересильд взяла небольшой тайм-аут и принялась за написание книги. На это ушел год. Сейчас произведение на согласовании у Роскосмоса.