Прически с жемчугом – очаровательный способ придать образу элегантный вид

Жемчуг как элемент декора перешел в качестве актуального тренда из прошлого года в текущий 2023. По-прежнему приветствуются украшения, инкрустированные данным камнем. Разбираем идеи эффектных укладок с жемчугом.

Пучок

Если вы собираетесь на торжественное мероприятие, тогда наверняка захотите презентовать элегантный лук. Прекрасное решение – это нижний пучок с украшением в виде жемчуга. Жемчужинки могут быть разного размера: от миниатюрных до весьма крупных.

Косичка

Можно заплести волосы в одну косичку и украсить жемчугом, а можно поступить иначе и заплести часть волос в височной зоне в тонкую косичку. Подобная укладка придаст луку элегантный вид. Вы можете использовать дополнительные аксессуары для декора. Например, это могут быть заколки в виде звездочек и месяца. В результате получите женственный и трогательный образ.

«Жемчужный водопад»

Такая укладка будет весьма уместна для торжественных мероприятий. Например, для свадьбы, юбилея, дня рождения, выпускного. Сплетите по косичке из волос в височных зонах, заведите их назад, зафиксируйте невидимками. Украсьте крупными и мелкими жемчужинами. Правильным решением будет завить нижние локоны, чтобы они красиво ниспадали вниз.

Такая прическа особенно эффектно смотрится при наличии длинных локонов.

Распущенные волосы

Если у вас короткие волосы или волосы средней длины до плеч, то вам и вовсе не обязательно делать укладку в виде косичек или пучков. Оставьте локоны распущенными. Слегка подкрутите кончики, заведите волосы за ушки, зачешите, сбрызните лаком для ногтей. Можете оставить челку или отдельные прядки со лба. Украсьте прическу жемчужинками.

Лучше и проще всего зафиксировать подобный декор в верхней части головы. Вы можете сделать нечто наподобие жемчужного ободка.

Используйте невидимки с жемчугом на конце, чтобы саму заколку никак не было видно.