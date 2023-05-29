 

Кардиолог Варфоломеев рассказал, как снизить холестерин

29.05.2023, 15:36, Разное
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Следует изменить свой рацион питания, если человек задается вопросом, как быстро снизить уровень холестерина. Об этом пояснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Средиземноморская диета, богатая полезными жирами и клетчаткой, может эффективно снизить уровень холестерина. Очень важны физические упражнения. 20 минут три раза в неделю. “Следует избегать как алкоголя, так и табака”, – сказал МедикФоруму кардиолог Олег Варфоломеев.

Высокий уровень холестерина повышает риск инсульта или инфаркта. Если нет желания использовать лекарства для снижения уровня холестерина, все равно можно противостоять этому, придерживаясь здорового образа жизни. Это, конечно, включает в себя диету с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и клетчатки.

“Ешьте больше продуктов, снижающих уровень холестерина, таких как свежие овощи, рыба, цельное зерно и картофель. Средиземноморская диета отличается низким содержанием жира и содержит овощи, рыбу и растительные масла, такие как оливковое масло и льняное семя. Средиземноморская диета идеально подходит для людей с высоким уровнем холестерина. Избегайте употребления продуктов животного происхождения, таких как мясо и яйца, в которых много вредных жиров, повышающих уровень холестерина”, – заявил врач.


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