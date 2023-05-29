 

Учёные: Содом и Гоммора были испепелены из-за электросамокатчиков

29.05.2023, 15:33, Разное
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Христианские учёные из американского штата Алабама сообщили, что изучили около двух десятков старинных изданий Библии и выяснили шокирующую деталь: Содом и Гоморра были уничтожены из-за появления в них транспортных средств, напоминающих современные электрические самокаты.

В старых редакциях не отрицается, что жители этих городов были гомосексуалистами, однако высшие силы прогневались на них не поэтому. Жители Гоморры «ездили на дивных самобеглых колесницах, представляющих собой колесницу обыкновенную, но рассечённую вдоль или поперёк и силою бесовскою в равновесии удерживаемую и вперёд движимую». В Содоме придумали конструкцию ещё хуже, у неё было лишь одно колесо. Горожане грешили и в остальных сферах: «платье своё ставили выше духа», часами пропадали у брадобреев, вместо пива и вина предпочитали «плоды давленные с мякотью».

По мнению учёных, уничтожение городов можно объяснить не метеоритом, а детонацией аккумуляторов самобеглых колесниц, вызвавшей подобие цепной реакции. Исчезновение из Библии упоминаний о колесницах объясняют воздействием лобби производителей велосипедов, которые к концу XX века стали могущественной силой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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