 

Почему люди изменяют: научное объяснение

29.05.2023, 14:40, Разное
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Тема супружеской неверности стара как мир, но несмотря на это, ученые до сих пор пытаются разобраться в причинах этого явления и найти пути решения проблемы. Как сообщает канал “360”, по последним исследованиям, которые были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior, женатые люди изменяют даже при хороших отношениях в браке. Как выяснилось, женатые мужчины и молодые люди, находящиеся в отношениях, изменяли своим партнерам от 20 до 25%, и от 33 до 50% соответственно.

Удивительно, что большинство людей, изменяющих своим партнерам, абсолютно не сожалеют об этом. Они считают, что удовлетворение, которое они получают от внебрачных отношений, перевешивает возможные риски. Такие данные были получены в результате опроса почти 2000 пользователей сайта Ashley Madison. Это одна из популярнейших платформ для людей, ищущих внебрачные связи.

Около половины участников опроса признались, что не были сексуально заинтересованы в своих партнерах. Это стало основной причиной измен в отношениях. Сексуальная неудовлетворенность может привести к измене – гласит последнее исследование в области семейных отношений.

Авторы исследования подчеркивают, что люди могут изменять, даже если их отношения кажутся хорошими. Измена – это очень серьезная проблема, которая свойственна людям всех возрастов и социальных слоев.

Популярный психолог Александра Метальникова отмечает, что измена является делом двух людей. Выносить эту проблему на всеобщее обозрение не нужно. Если вы считаете, что ваша в трав половинка вам не верна, то лучше обсудите это с глазу на глаз попытаться разобраться в причинах.

Важно помнить, что измена может стать опасной игрой, которая легко погубит отношения. Поэтому важно сохранять любовь и страсть, избегать сексуальной неудовлетворенности и заботиться о своем партнере. Главная рекомендация от сексологов – это общение с партнером, обсуждение потребностей и желаний.


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