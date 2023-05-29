Российская туристка рассказала, в какие неприятности попала в Таиланде

Портал Glas.ru поделился неприятными воспоминаниями россиянки Ольги из отпуска четырехлетней давности в Таиланде.

Она планировала вернуться в JW Marriott, где останавливалась ранее, забронировала номер, но не смогла остаться, так как многие номера были выкуплены туристами из Поднебесной.

В качестве временного решения россиянку поселили в отеле Pullman. Пребывание Ольги в этом отеле, хотя он и был больше, чем JW Marriott, не было приятным.

В Pullman отсутствуют популярные развлекательные программы, которые нравится россиянам. Кроме того, он был расположен на неудачном участке побережья, где приливы и отливы не позволяют купаться во второй половине дня, в отличие от JW Marriott, где они минимально зависят от лунного цикла.