 

“Врачи говорили остановиться”: как “Ревизорро” подкосил здоровье Летучей

29.05.2023, 13:21, Новости дня
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“Железная леди” Елена Летучая, которая несколько лет держала в страхе сферу общественного питания в России, дала интервью Надежде Стрелец. В нем, сообщают журналисты Пятого канала, женщина рассказала о том, как сильно на нее повлияла этот этап ее карьеры. В негативном, к сожалению, смысле.

Настолько рейтинговая передача требовала больших жертв: блондинке пришлось выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов. Ведь кроме огромного количества перелетов и переездов, а также постоянного недосыпа, свою роль играл также сильный стресс. Сотрудники многих заведений, кому такая проверка была не по нраву, устраивали скандалы и даже драки.

Поэтому неудивительно, что после нескольких лет сияния на экране, звезда “Ревизорро” приняла решение уйти. Причин тому было несколько: беспокойство из-за близости к антисанитарии и инфекциям, а также отношение руководства. Начальство, как призналась Елена Летучая, перестало ценить ее тяжелый вклад в проект.

К счастью, именно в тот момент времени Елена познакомилась с будущим мужем. Мужчина, обеспокоенный состоянием своей возлюбленной, окружил ее заботой и позаботился как о комфорте физическом, так и об эмоциональном. В какой-то момент времени, ему пришлось даже нанимать для Елены охрану и следить за тем, чтобы пассия не забывала отдыхать.

“Я была в таком чудовищном состоянии, все время падала в обмороки, врачи говорили мне немедленно остановиться.
Я падала, муж меня все время возил окровавленную в больницы”, – вспомнила Елена Летучая о том, как “Ревизорро” подкосил ее здоровье.


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