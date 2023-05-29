Просмотр фотографий еды помогает меньше есть



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Интернет переполнен фотографиями еды: на новостных сайтах, в социальных сетях и на рекламных баннерах. Многие из этих изображений созданы для продажи конкретных продуктов. Новое исследование Орхусского университета показывает, что просмотр фотографий еды может иметь противоположный эффект. По крайней мере, если мы не менее 30 раз смотрим на изображение одного и того же продукта.

«В наших экспериментах мы показали, что когда участники видели одну и ту же картинку с едой 30 раз, они чувствовали себя более сытыми, чем до того, как увидели эту картинку. Люди, которым показывали картинку много раз, также выбирали меньшую порцию, чем те, кто видели картину только три раза. Наш аппетит более тесно связан с нашим когнитивным восприятием, чем думает большинство из нас. То, как мы думаем о нашей еде, очень важно»,— поясняет один из исследователей Тьярк Андерсен.

В рамках исследований мозга эти результаты объясняются так называемой теорией обоснованного познания. Например, если вы представляете себе, как втыкаете зубы в сочное яблоко, стимулируются те же области мозга, как если бы вы на самом деле откусили от яблока. Чтобы выяснить, как фотографии еды влияют чувство сытости, Тьярк Андерсен и его коллеги провели ряд онлайн-экспериментов на более чем 1000 человек. Участникам исследования показывали картинки с едой и фиксировали изменение их аппетита.

По данным ВОЗ, ожирение является одной из самых серьезных проблем со здоровьем, с которыми сталкивается человечество. И причина, по которой мы набираем лишний вес, заключается в том, что мы едим слишком много пищи, особенно нездоровой, и при этом недостаточно часто занимаемся спортом. Ученые надеются, что результаты эксперимента помогут бороться с проблемой избыточного веса и ожирения.