Мнение: Нелюдь, послуживший в полиции…

26 мая 2023 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Тюмени Виталия Бережного, признав его виновным в убийстве и изнасиловании в 2021 году восьмилетнего ребенка.

Я помню эту чудовищную историю. 8-летняя Настя Муравьева пропала 30 июня. Её искал весь город, а в августе заниматься расследованием дела приехали московские следователи.

19 августа тело девочки нашли в коробке на берегу озера. Кроху изнасиловали и задушили.

Девочка стала жертвой насильника, который встретил ее на лестничной площадке в подъезде. Завел в квартиру, изнасиловал, задушил и спрятал тело в холодильнике. Потом нелюдь засунул труп в коробку и вывез к берегу озера.

Сыщики установили преступника. Им оказался 40-летний Виталий Бережной, которого задержали 25 августа 2021 года.

С 2008 по 2011 год Бережной работал помощником участкового в РОВД Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2015 году переехал в Тюмень и работал сборщиком мебели.

Но в прессе и соцсетях его называли не иначе как «экс-полицейским», а не сборщикам мебели. Хотя нелюдь уже десять лет не имел никакого отношения к полиции.

Почему его упорно называли «экс-полицейским»? Потому что люди недолюбливают полицию? И людей приучают к мысли, что в полиции служат одни негодяи? А некоторые и вовсе нелюди, похожие на Бережного? Что других там нет? Что, прослужив в полиции, человек становится негодяем, а то нелюдью? И не перестает быть негодяем или нелюдью даже спустя много-много лет?

Удивительно, но Бережного приговорили к пожизненному лишению свободы лишь со второй попытки.

В первый раз дело рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. В конце июля 2022 года, перед самым оглашением вердикта, в СМИ и соцсети попала информация, что присяжные якобы приняли решение его оправдать. До этого дату оглашения вердикта несколько раз переносили. На следующий день после появления в СМИ сообщений о возможном оправдании Бережного областной суд распустил коллегию по ходатайству гособвинителя — по версии пресс-службы судов региона, из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

После чего рассмотрение дела началось заново уже в Мосгорсуде. Решение об изменении территориальной подсудности принял Верховный суд РФ по ходатайству обвинения. И 26 мая Мосгорсуд приговорил Виталия Бережного к пожизненному лишению свободы.

На верхнем снимке: Виталий Бережной в Мосгорсуде, фотография отсюда

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