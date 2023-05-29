Женщина из Великобритании похудела на 21 килограмм и смогла избавиться от диабета

48-летняя Джейн Грант из Лондона всего за три месяца похудела на 21 килограмм и избавилась от диабета. Об этом сообщило издание Kent Live.

По ее словам, она набрала вес с тех пор, как началась эпидемия COVID-19. В то время Грант приходилось ухаживать за матерью, она также работала, занималась домашними делами. У нее не было времени на приготовление здоровой пищи, поэтому приходилось заказывать китайскую еду, пиццу, гамбургеры и чипсы. “Я чувствовала себя ужасно. Я даже не успевала за девятилетней дочерью. Моя жизнь казалась бессмысленной, потому что я не участвовала ни в каких семейных мероприятиях. Я постоянно думала о еде и чувствовала искушение поесть”, – отметила она.

Грант знала, что с возрастом риск развития диабета увеличивается, поэтому она регулярно сдавала анализы крови и проверяла уровень сахара. Во время одного из посещений больницы она обнаружила, что страдает диабетом второго типа. Врач посоветовал Грант уменьшить количество потребляемых калорий и сбросить лишний вес. Она приняла решение улучшить свой рацион и отказаться от вредных пищевых привычек.

Грант исключила из своего рациона продукты с высоким содержанием жира и калорий. Начала пить сбалансированные коктейли вместо еды, а также есть овощи и нежирное мясо.

Всего за три месяца жительница похудела на 21 кг. Повторный анализ крови показал, что ее болезнь находится в стадии ремиссии. По ее словам, она почувствовала “невероятное облегчение” и чувство выполненного долга. Грант стала более активной и с удовольствием ходит по магазинам. Она больше не беспокоится о том, что ей надеть на то или иное мероприятие.