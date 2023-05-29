После избрания Эрдогана основная задача Запада — не дать ему сблизиться с Путиным

США и их европейские союзники втайне уповали на то, что Реджепу Тайипу Эрдогану не удастся переизбраться на третий срок. Партнёры по НАТО опасаются, что он воспользуется победой, чтобы увести страну дальше от западно-либеральных ценностей и ещё сильнее сблизиться с Москвой. В то же время они рассчитывают, что Анкара сможет решить региональные споры и поможет укрепить Североатлантический альянс, пишет The Guardian.



AP

Во время президентской кампании в Турции западные столицы хранили молчание, втайне надеясь, что «непредсказуемое» 20-летнее правление Реджепа Тайипа Эрдогана неожиданно завершится. Но теперь, когда ему вручили мандат на третий срок, США и их союзники разрываются «между страхом и надеждой», пишет The Guardian.

Партнёры по НАТО опасаются, что Эрдоган воспользуется победой, чтобы увести страну дальше от либеральных и светских ценностей. Но вместе с тем они надеются: турецкий президент, который больше не сможет баллотироваться, освободится от необходимости «потворствовать националистическому электорату» до конца своей политической карьеры и сможет «основывать свою внешнюю политику на чём-то другом, кроме сохранения власти», рассуждает издание.

В любом случае, решения, который примет Эрдоган, будут иметь значение не только для Турции. Они также скажутся на НАТО и любом миропорядке, который возникнет после окончания конфликта на Украине, полагает The Guardian.

По словам издания, неотложная задача — не дать Эрдогану «неожиданно попасть в руки Владимира Путина». По мнению некоторых дипломатов, подобный сценарий выглядит весьма вероятным с учётом «высокомерия и реальной антипатии» турецкого президента к западным ценностям.

Во время избирательной кампании министр внутренних дел в правительстве Эрдогана Сулейман Сойлу заявил, что любой, кто проявляет прозападные настроения, является предателем. Возможно, это была просто предвыборная риторика, но она отражает образ мышления, который существует в Турции и, возможно, в других странах, подчёркивает The Guardian.

Первым испытанием для Эрдогана станет саммит НАТО в Вильнюсе, где его попросят снять вето Турции на вступление Швеции в альянс. Анкара уже одобрила членство Хельсинки, но оставила Стокгольм «в подвешенном состоянии и в потенциально опасной серой зоне».

Чиновники делают вид, что принятие скандинавской страны в военный блок является отдельным вопросом. Но на практике большинство видят в нём связь с блокировкой продажи Турции американского оружия, не говоря уже о будущем статусе комплексов С-400, закупленных Анкарой у Москвы, отмечает издание.

Хотя Джо Байден называет Эрдогана автократом, он готов одобрить продажу истребителей F-16 на $20 миллиардов и открыть новую главу в отношениях с Турцией. Но сначала американский президент должен убедить в этом законодателей, обращает внимание The Guardian.

Республиканец и председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол недавно дал понять, что готов одобрить продажу боевых самолётов после того, как решится вопрос о принятии Швеции в НАТО. При этом заседающие в парламенте демократы хотят получить от Турции более широкие гарантии того, что она прекратит свои угрозы в адрес Греции.

Но даже продажа оружия сама по себе не положит конец сопротивлению Эрдогана попыткам Запада «отдалить» его от российского лидера. В ходе предвыборной кампании турецкий президент отмечал, что у Москвы и Анкары особые отношения, и рассказал о своих личных связях с Путиным, которые, по его словам, дают ему хорошую возможность выступать в качестве посредника в украинском конфликте, напоминает издание.

В апреле Эрдоган запустил первую в стране атомную электростанцию, построенную при финансовой поддержке и технологиях Москвы. Кроме того, Путин говорил о том, что Турция станет европейским центром поставок российского газа.

Всё это усложнило задачу американских чиновников, призывающих Эрдогана помешать турецкому бизнесу помогать РФ в обходе западных санкций, «принятых в поддержку Украины». Все убеждения представителей Вашингтона не произвели на Анкару особого эффекта, считает издание.

«Турция просто не желает вводить санкции против России. А Вашингтон не желает вводить вторичные санкции в отношении Турции, поскольку опасается, что это загонит Эрдогана в объятия Путина», — поясняет The Guardian.

В более широком смысле США и их европейские союзники поддерживают стремление Анкары снизить напряжённость в отношениях со своими соседями, включая Саудовскую Аравию, Сирию, Египет и Армению. Более того, в некоторых конкретных вопросах переизбрание Эрдогана является «даже благом для Запада», полагает издание.

Его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу обещал заставить миллионы сирийских беженцев вернуться на родину, не предлагая конкретных решений. Планы Эрдогана по этому вопросу выглядят убедительнее, учитывая связи президента с Путиным и, следовательно, с Башаром Асадом, заключает The Guardian.

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