 

Пхеньян уведомил Сеул о предстоящем запуске спутника-разведчика

29.05.2023, 12:36, Новости дня
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КНДР предупредила Японию о том, что в период с 31 мая по 11 июня запустит разведывательный спутник, пишет BFM TV. Токио совместно с Сеулом и Вашингтоном призывает Пхеньян отказаться от такого шага, который может усилить растущую напряжённость на полуострове.


AP

Северная Корея уведомила Японию, что в период с 31 мая по 11 июня запустит спутник, пишет BFM TV со ссылкой на заявление японской приграничной службы, обнародованное в понедельник. Аналитики предполагают, что такой шаг говорит о желании Пхеньяна развивать свой разведывательный потенциал и точность наведения ракет. С начала года КНДР увеличила число ракетных испытаний.

По словам представителей премьер-министра Японии Фумио Кисиды, Токио при поддержке других стран, таких как США и Южная Корея, настоятельно призывает Северную Корею отказаться от запуска спутника. Ранее в этом месяце официальные северокорейские СМИ рассказывали, что Ким Чен Ын провёл инспекцию военного центра по запуску спутников. Отмечалось, что глава КНДР дал разрешение по запуск разведывательного спутника.

Уже на протяжении многих месяцев на Корейском полуострове растёт напряжённость, напоминает BFM TV. Множество проведённых Пхеньяном ракетных испытаний угрожают Вашингтону и Сеулу.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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