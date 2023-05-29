 

Элегантная черная туника и красочное кимоно: пять пляжных ансамблей для комфортного отдыха

29.05.2023, 12:10, Разное
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На отдыхе хочется носить удобную одежду. В то же время есть желание презентовать стильные луки. Можно ли сочетать эстетику и комфорт? Безусловно, да. Вдохновляемся идеями пляжных ансамблей для моря и отдыха.

Костюм в морском стиле

Комплекты, состоящие из свободных шортов и рубашек, будут очень популярными предстоящим летом. Отдайте предпочтение одежде в морском стиле в бело-голубую полоску, ведь такой принт очень подходит как для лета. Дополните наряд голубыми шлепанцами и бейсболкой в тон.

Пляжное платье

Летом в моде платья длины макси, до середины икры или до щиколотки. Отдавайте предпочтение изделиям из натуральных дышащих тканей, чтобы не было жарко. Для презентации жизнеутверждающего лука выбирайте яркое платье или сарафан. Например, розового или салатового цвета.

Дополните тотал лук обувью и солнцезащитными очками в тон к одежде.

Платье с бахромой

По-прежнему в моде платья и сарафаны с бахромой на подоле. Они прекрасно подойду для презентации образа в стиле бохо. Дополните такое платье соломенной шляпкой и плетеной пляжной сумкой. Удобные сандалии или шлепанцы гармонично завершат образ.

Кимоно

Летом 2023 года безусловным фаворитом станет вязаная крючком одежда. Пополните гардероб кимоно в технике кроше (вязка «сеткой») и у вас появится прекрасная накидка для пляжа. Вы можете смело надевать кимоно поверх слитного или цельного купальника. Рассмотрите одежду с цветастым принтом. Не забудьте дополнить образ плетеной или вязаной крючком сумкой.

Черная туника

Если вам больше импонируют нейтральные и неброские оттенки, тогда рассмотрите элегантную черную тунику из полупрозрачной ткани. Чтобы получился образ тотал блэк, подберите удобную обувь в тон к одежде. Если лук кажется вам слишком мрачным, тогда дополните его головным убором с вставками другого цвета. Например, черный хорошо сочетается с белым или с бежевым.


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