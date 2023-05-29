Мешковатые джинсы-клеш и длинные юбки: два джинсовых тренда из 90-х, которые снова в моде (и идеи стильных образов с ними)

Одежда из денима в этом году как никогда актуальна. Безусловными фаворитами предстоящего лета станут два тренда из 90-х. Речь идет о мешковатых джинсах клеш и юбках макси. Разбираемся, как носить вещи из джинсовой ткани, и вдохновляемся идеями образов.

Мешковатые джинсы

Самое простое сочетание — это широкие джинсы клеш вместе с майкой, футболкой или кроп-топом. В таком наряде можно смело оправляться на шопинг или на прогулку с друзьями.

Чтобы лук получился более самобытным, присмотритесь к джинсам с оригинальным декором. Например, со шнуровкой в нижней части штанин сзади. Также снова в моде вышивка. Подобный декор также может располагаться в нижней части штанин.

Мешковатые джинсы могут быть разного кроя. Например, быть свободными в бедрах и в районе талии. Это хороший вариант для девушек, которые хотят скрыть излишнюю худобу. Если же у вас аппетитные формы, то вы можете рассмотреть вариант слоучей, мом или бойфрендов. Суть заключается в том, чтобы джинсы относительно плотно облегали талию и сидели по фигуре.

Еще один удачный вариант — это джинсы с клешем от бедра либо от колена. Помните, что если у вас объемный низ, то верх должен быть облегающим. Тогда получится пропорциональный силуэт.

Макси юбки

Если говорить о юбках, то безусловным фаворитом являются изделия макси длины. Они могут достигать как середины икры, так и лодыжек, и даже стопы. Фасон выбирайте на свое усмотрение. Если вам нравится классика, тогда подойдет юбка прямого кроя. Если хочется презентовать более молодежный лук, тогда, очевидно, стоит присмотреться к юбкам с разрезами. Например, сбоку или спереди.

Юбка карго с накладными карманами подойдет худеньким девушкам, которым не хватает объема в бедрах. Если же вы хотите отвлечь внимание от аппетитных форм, тогда отдавайте предпочтение юбкам клеш или прямого кроя.

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Помните, что двухцветные изделия уже не в моде. Пополняйте гардероб однотонными юбками разных оттенков, без лишнего декора в виде страз, блесток, пайеток и т. д. Вышивка может быть, но не слишком большая и объемная.

Сочетайте макси-юбки с футболками, майками, кроп-топами, блузами, свитерами.

Выбор обуви

Какую обувь выбрать, зависит от концепции вашего образа. Например, если у вас лук в стиле кэжуал-шик, то вы можете сочетать неформальные вещи с формальными. Например, под мешковатые штаны или юбку карго надеть элегантную обувь на каблуках.

Для презентации неформального лука в уличном стиле можете использовать кеды или кроссовки.