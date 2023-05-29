“Кайфует”: Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце

Вот уже три года Павел Прилучный и Агата Муцениеце не живут вместе. В 2020 году звезды развелись, несмотря на долгий брак и общих детей. С тех пор актер успел не только нагуляться с разными красотками, но и жениться во второй раз. А совсем недавно очаровательная супруга Зепюр Брутян подарила ему сына.

Несмотря на активный рабочий график и появление малыша, Прилучный не забывает о своих детях от прошлых отношений. Актер “подружил” десятилетнего сына Тимофея и семилетнюю дочь Мию с новой супругой и сохранил с ними крепкую связь. Эти выходные Павел по традиции провел вместе с наследниками.

В своем блоге артист показал, как они с детьми покормили попугаев. А затем он вместе с сыном передал привет подписчикам из тренажерного зала. Многодетный отец показал старшего наследника и сообщил, что Тимофей уже привык к тренировкам и с удовольствием занимается.

“Всем привет, опять покоряем зал. Тимофею уже нравится, уже кайфует”, – рассказал Прилучный поклонникам.

Как известно, Прилучный активно приобщает к спорту обоих детей. Сын актера ходит на бокс и плавание, а его младшая сестра активно посещает бальные танцы. Павел считает, что занятия пригодятся наследникам в будущем и помогут им стать увереннее.