Врач назвал наиболее токсичный мусор в доме

“Мой дом – моя крепость”, – заявляют многие собственники недвижимости, совершенно не подозревая, что опасности ждут их е снаружи, а внутри жилища. А чаще всего опасности подвергают себя те, кто вовремя не выносит мусор.

Случается так, что отходы длительное время скапливаются в квартире. Особенно это актуально для людей, которые перешли на удаленный формат работы и выходят из дома реже обычного. Иногда мусор не выносят настолько долго, что он начинает вонять, но даже это не главная проблема.

Эпидемиолог Дарья Тихонова уверена, что домашние отходы являются источниками различных заболеваний. В интервью газете “Аргументы и факты” она назвала наиболее токсичный вид мусора. По словам врача, быстрее всего гниение начинается в органических отходах.

Иными словами, если пластик и картон еще могут подождать несколько дней, то пищевые отходы начнут разлагаться и станут благоприятной средой для развития бактерий и грибков. Плесень и вовсе может распространиться дальше по помещениям.

Наиболее ленивых жильцов ждут серьезные проблемы – грибковая инфекция, которая поражает легкие. Кроме того, гниющая органика может привлечь насекомых, прежде всего тараканов. Наевшись мусора, вредители расползутся по всей квартире.