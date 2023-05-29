 

Яндекс выпустил панковскую «Станцию Макс» для фанатов «Короля и Шута»

29.05.2023, 11:45, Разное
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Яндекс выпустил ограниченную серию “Станции Макс”, своей фирменной умной колонки, в честь 35-летия со дня образования группы “Король и Шут”. Всего доступно 400 таких девайсов.

Станция Макс с необычным дизайном колонок доступна только на Яндексе. Он был создан в студии “Яндекс.Плюс” – том же продюсерском центре, где снимался оригинальный сериал Кинопоиска “Король и Шут”.

За 33 990 рублей покупатель получит колонку с черным корпусом и автографами Михаила Горшенева и Андрея Князева, либо взять ее в аренду на один, два или три года за 1 499 или 3 199 рублей/месяц.


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