Женщины-геймеры жалуются на домогательства в Интернете

В возрастной группе 18-24 лет 75% женщин рассказали о домогательствах или оскорблениях. Об этом пишет портал Gamer Portal со ссылкой на исследование Sky Research.

В опросе приняли участие 4000 девушек, которые играют в онлайн-игры или стримят. Четверть опрошенных заявили, что чувствуют себя подавленными из-за домогательств в сети. 27 процентов девушек боятся, что преследования каким-то образом распространятся из онлайн-мира в реальный. Каждая десятая из них выразила суицидальные настроения из-за этих угроз.

Именно поэтому многие девушки избегают голосовых чатов, так как не хотят раскрывать свой пол или быть оскорбленными. Даже женский ник может заставить игроков мужского пола говорить неподобающие вещи.