 

Мужчину, осквернившего Тору перед синагогой, отправили в Израиль

29.05.2023, 11:33, Разное
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Дело жителя Еврейской автономной области, который сжёг Тору на фоне синагоги, передали в окружной раввинский суд Иерусалима, сообщила пресс-служба СК.

Уголовное дело в отношении биробиджанца было заведено по факту опубликованного в сети видео, на котором молодой человек поджигает рулон пергамента с надписями на древнем иврите, похожий на свиток Торы.

Мужчина обвиняется в совершении действий, выражающих явное неуважение к обществу с целью оскорбления чувств верующих в местах проведения богослужений и других религиозных обрядов. В ходе допроса он признался в содеянном и подтвердил своё согласие на репатриацию в Израиль.

– Мой дедушка, Соломон Моисеевич мечтал жить по законам Галахи, поэтому он переехал из Житомира в Еврейскую национальную область, – рассказал фигурант дела. – Однако на берегах Амура оказалось очень холодно, Тору никто не знал, зато судили всех по УК СССР. Пришло время исправлять ошибки предков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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