Мнение: О репризе ниже плинтуса… Зачем лжёт Зеленский?



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«Квартал 95» раз за разом побеждает… нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Жажда блистать на сцене под свет софитов перевешивает в нём соображения политической целесообразности. Так было несколько лет назад, когда он парой насмешек резко настроил против Украины своего российского визави Владимира Путина — и привнёс в геополитику чисто личный компонент, что стало для страны роковым. Так произошло и сейчас, когда Офис Президента «подставил» представителя своего главного союзника и патрона.

Наделавшие много шума слова американского сенатора Линдси Грэма об «инвестициях в смерти русских» оказались… смонтированы украинской стороной. Это выяснило агентство Reuters, которое получило полную видеозапись беседы сенатора с Владимиром Зеленским. Оказалось, слова «русские умирают» и «это лучшая американская инвестиция» были сказаны в разных частях этой беседы. А в видеролике о ней, который опубликовал офис президента Украины они оказались вместе. И вышло так, что Линдси Грэм якобы заявил, что #США «ещё никогда не тратили деньги так удачно», поскольку в результате этого «умирают русские».

На эту удочку попались не только российские, но и западные СМИ. В частности, британская газета Independent выпустила новость с заголовком «Линдси Грэм называет “умирающих россиян” “лучшими потраченными США деньгами” на встрече с Зеленским». Ну а в России это вызвало настоящую бурю, из-за чего против сенатора возбудили уголовное дело и даже объявили в розыск. Стендап удался на славу: ещё одна конфликтная линия в российско-американских отношениях.

Но зачем он понадобился президенту Украины? Зачем потребовалось раздувать скандал на ровном месте, занимаясь недостойными подтасовками?

Неужели внешняя поддержка Украины начинает ослабевать настолько, что без подобных дешёвых трюков её уже не обеспечить?

Или это просто профдеформация бывшего комика?

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