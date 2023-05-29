Увлажнение и качественные средства. Как правильно использовать бритву для удаления волос

Для правильного бритья любого участка тела нужно выполнять правильные последовательные действия и пользоваться качественными инструментами. Только благодаря этому можно предотвратить появление раздражения на коже или вросших волос. Поэтому можно выделить несколько полезных советов, которые касаются правильного бритья.

Купите хорошую бритву

Выбор хорошей бритвы – это основной этап к тому, чтобы выбритый участок тела был гладким и без бугорков. Желательно покупать бритву со специальными успокаивающими полосками. Одноразовые принадлежности отлично подходят для использования в поездках, но ими допускается пользоваться только один раз, после чего их приходится заменять.

Для постоянного использования желательно приобрести качественную бритву из нержавеющей стали с несколькими лезвиями. Такие изделия безопасны для кожи, а также снижают риск врастания волос.

Правильно подготовьте кожу для предотвращения врастания волос

Профилактические меры включают отшелушивание перед бритьем и восковую эпиляцию, а также применение острой чистой бритвы. Важно правильно выбрать направление движения, а также воспользоваться увлажняющими средствами после бритья.

Заранее рекомендуется провести 10 в теплой воде. Это помогает смягчить кожу, облегчить удаление волос и снизить риск появления небольших ранок.

Примените отшелушивающий скраб для тела

После очищения и высушивания кожи рекомендуется немного отшелушить ее с помощью специального скраба и салфетки. Это позволит удалить омертвевшие клетки, упрощая процесс бритья. Дополнительно удаляются стойкие вросшие волоски. Если не выполнить данный процесс то во время бритья грязь может попасть в поры.

Не забывайте про крем для бритья

Брить допускается исключительно влажную кожу, на которую заранее нанесен специальный гель или лосьон для бритья. Некоторые девушки уверены, что данное средство – это просто приятный на ощупь и запах компонент, но на самом деле он позволяет предотвратить появление раздражения. С его помощью обеспечивается оптимальное скольжение, благодаря которому не царапается кожа. Приобретайте исключительно качественный гель для бритья с коротким списком увлажняющих ингредиентов. В нем не должно быть слишком много ненужных компонентов.

Выбирайте правильное направление для бритья

Некоторые девушки сомневаются в том, нужно ли брить волосы по направлению или против роста волосков. Данный выбор имеет огромное значение. Необходимо применять бритву по направлению роста волос, регулярно выбирать острое лезвие и предотвращать натягивания кожи. Движение бритвой в различных направлениях увеличивает риск появления порезов и врастания волосков.

Успокойте кожу после процедуры

После окончания процесса нужно смыть средство для бритья, после чего к участку кожи прикладывается на 10 минут холодный компресс, предотвращающий появление раздражения. Далее наносится сыворотка против покраснения, которая снижает вероятность появления микротравм. После наносится качественный увлажняющий лосьон с увлажняющими компонентами в составе.

Увлажните кожу

Обязатльно увлажняйте кожу после бритья. Нанесите качественный и проверенный увлажняющий крем без спирта на кожу, чтобы сохранить влагу и избежать пересушивания.

Таким образом, если следовать таким простым советам, то можно значительно упростить процесс бритья зоны бикини или другого участка тела.