 

Платья кроше – горячий тренд наступающего лета: как их стилизовать в образе

29.05.2023, 10:55, Разное
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Бессменным хитом предстоящего лета станут платья кроше. Эти изделия, вязаные крючком в технике сетки, позволят вам презентовать элегантные и женственные образы. Разбираемся, как их стилизовать, и вдохновляемся аутфитами.

На пляже

Платья кроше — идеальный вариант как для пляжа и отдыха. Их можно носить прямо поверх купальника: как цельного, так и слитного. В таком случае вязка может быть крупной и платье прозрачным. В контексте отпуска в такой одежде вы не будете выглядеть вызывающе.

Наряды для улицы

Можно ли отправляться в платье кроше на улицу, если вы находитесь в городе, а не на пляже? Да. Только здесь есть свои нюансы. Молодые девушки могут носить полупрозрачные платья, не забыв подобрать красивое, но закрытое белье. Например, трусики из непрозрачной ткани с высокой посадкой, бюстгальтеры в виде спортивных лифов. Те, кто неуверенно себя чувствуют при демонстрации нижнего белья, могут надеть что-то под платье. Например, кроп-топ с юбкой или шортами из непрозрачной ткани.

Что касается более зрелых женщин, то им следует выбирать платья кроше очень мелкой вязки, чтобы изделие не просвечивалось. Нижнего белья не должно быть видно в любом случае. При желании можно перестраховаться и надеть что-то под низ: непрозрачное платье или юбку с кофтой.

На свадьбу

Платье кроше — прекрасный вариант как для образа невесты. Кружево на изделии позволяет презентовать романтичный, изысканный образ. Можно брать платье любой длины на ваше усмотрение, но элегантнее всего смотрятся изделия длины макси, можно с длинным шлейфом. Это прекрасный наряд как для юных невест.

Однотонные

Однотонные платья кроше наверняка придутся по душе девушкам, которым нравится минимализм и отсутствие вычурности в образах. С изделиями песочных, светлых оттенков можно презентовать луки в стиле «тихой роскоши».

Рассмотрите платья с вырезами. Например, не в районе декольте, а на спине или по бокам, на талии. Такие фасоны нынче в моде. Причем, неважно, из какого материала сделано платье.

Платья кроше позволяют презентовать лук в богемном стиле. Чтобы еще больше подчеркнуть эстетику данного направления, дополните наряд соломенной шляпкой. Вязаная сумка хенд-мейд станет прекрасным дополнением к наряду.

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Платье может быть как макси, так и мини, в виде сарафана или платья-свитера оверсайз. Не бойтесь вещей ярких насыщенных оттенков.

Летом такие вещи только приветствуются.

С принтом

Платья кроше тоже могут быть с рисунком. Больше всего уместен геометрический принт. Например, в продольную или поперечную полоску, в ромбики и т. д. Скажите «Да» разноцветным изделиям насыщенных или даже кислотных оттенков. Рассмотрите платья длины макси, если нужно презентовать женственный и элегантный лук. Изделия такой длины обязательно нужно носить зрелым женщинам.

С бахромой

Если вам импонирует богемная эстетика, тогда присмотритесь к платьям кроше с бахромой на подоле. Если изделие экстремально короткое и бахрома слишком обнажает нижнюю часть тела, тогда можете под низ надеть леггинсы либо шорты. Такой наряд вполне подойдет для отдыха, путешествий.


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