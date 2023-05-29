 

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук

29.05.2023, 10:48, Разное
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Юлия Ковальчук, одна из самых ярких и талантливых певиц России, вызвала недавно большой интерес медиа и общественности. Пользователи сети начали обсуждать возможную вторую беременность звезды, когда на фотографиях артистки был заметен округлившийся живот. Однако тайну раскрыл ее муж, Алексей Чумаков.

Недавно, Алексей побывал на телевидении и сказал, что его жена не беременна. В интервью на передаче “Ты не поверишь!”, Алексей признался, что он является беременным. “Мои сиси наливаются молоком”, – съязвил Чумаков и добавил, что в его животе живут четверо детишек. Он поделился с публикой своими шутками и уточнил, что жена находится в разлуке с ним и вместе с дочерью живет за границей и совсем не появляется на публике.

Несмотря на то, что Юлия Ковальчук не ожидает второго ребенка, многие ее поклонники все еще ждут прибавления в семье. Певица и ее муж Алексей Чумаков уже имеют одну дочь, но, как признался сам Чумаков, они оба мечтают о большой семье и будут очень рады, если родится еще один ребенок.

Тем не менее, Юлия Ковальчук продолжает работать. В конце апреля она даже вышла на сцену вместе с мужем.


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