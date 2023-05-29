«Преступно и бесчеловечно» — бразильцев возмутила игра — симулятор рабства

В Бразилии интернет-пользователи и политики раскритиковали новую игру на платформе Google Play, которая позволяет почувствовать себя рабовладельцем: покупать, продавать, обменивать и наказывать темнокожих рабов, рассказывает BFM TV. Компания Google удалила игру из магазина приложений и заявила, что не поддерживает насилие и дискриминацию, тогда как издательская студия настаивала на «развлекательной» функции игры и выступила с осуждением расизма во всех его формах.



AP

Игры-симуляторы не новы и охватывают различные темы — от сельского хозяйства до хирургии, однако новая игра разработчика MagnusGames возмутила интернет-сообщество в Бразилии: в ней воссоздаётся рабовладельческий строй, пишет BFM TV. В приветственном сообщении, как указывает сайт CNN Brasil, сформулирована цель игры: «управлять рабами, копить деньги и продвигаться к поставленной цели».

Как рассказывает сайт, 20 апреля независимый издатель выложил в открытый доступ для бразильских пользователей Slavery Simulator («Симулятор рабства») — игру, которая позволяет почувствовать себя рабовладельцем, способным покупать, продавать, обменивать и даже пытать темнокожих людей. Игрокам предлагается нанимать стражников для надзора за рабами и вербовать рабов более высокого уровня. «Чем выше уровень, тем больше дохода принесёт вам раб», — указывается в некоторых промо-сообщениях.

Игру успели скачать тысячи раз перед тем, как Google 24 мая удалил её из своего магазина приложений. В компании пояснили, что Play Store не разрешает распространение приложений, которые «поощряют насилие или ненависть в отношении группы людей по причине их расовой принадлежности или происхождения», а также приложений, в которых демонстрируется «беспричинное насилие или опасные виды деятельности».

Удаление игры последовало за возмущением со стороны интернет-пользователей и бразильских политиков. Депутат Орландо Силва написал в Twitter, что пожаловался в прокуратуру на расизм. «Это бесчеловечно, отвратительно и жутко, — добавил политик. — Это ПРЕСТУПНО. Само наличие чего-то настолько странного на платформах показывает, насколько СРОЧНО нужно регламентировать цифровую среду».

Со своей стороны прокуратура заявила, что начала расследование того, как игра могла попасть в общий доступ на Play Store. В то же время Министерство по вопросам расового равенства запросило назначить встречу с представителями Google. Несмотря на недовольство, новая игра получила оценку 4 из 5 звёзд. Разработчик MagnusGames отказался давать комментарии СМИ, а издатель просто подчеркнул, что приложение создано для «развлечения», а студия осуждает рабство в любых его проявлениях, отмечает BFM TV.

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