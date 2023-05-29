Грузия создаст первый на постсоветском пространстве «лагерь свободы» для релокантов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала создание в пригороде Кутаиси первого на постсоветском пространстве «лагеря свободы», в котором будут размещать дизайнеров, IT-специалистов, режиссёров и кураторов выставок, переехавших в страну из России после 24 февраля 2022 года. В ближайшее время такие лагеря появятся в Армении, Польше, Латвии и других странах.

Зурабишвили пояснила, что целью организации таких лагерей является создание свободного арт-пространства для раскрытия творческого потенциала релокантов. Для новоприбывших в лагере будут предусмотрены бесплатные дезинфекционные процедуры и сортировка, наиболее здоровые и пригодные к труду релоканты будут размещены в эко-коливингах под открытым небом.

Резидентов лагеря бесплатно обреют и снабдят стильной и удобной униформой, подчёркивающей их индивидуальность. В лагере у них будет возможность не только заниматься общественно-полезным физическим трудом, но и проводить протесты против проведения СВО на специальном полигоне, куда смогут приехать западные журналисты и освещать эти протесты.

– Свобода лучше несвободы наличием свободы, – сказала Зурабишвили. – А Грузия по той же причине лучше России. За право жить в свободной стране релокантам придётся заплатить, потрудившись какое-то время на её предприятия в лагере свободы. Но тут, как говорится, каждому своё. К тому же, труд освобождает, и спустя какое-то время они смогут выйти из лагеря, получив справку хорошего релоканта.

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