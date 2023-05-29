В каких городах России подорожали новостройки

Отечественный рынок первичной недвижимости постепенно стабилизируется, о чем свидетельствуют устоявшиеся показатели спроса. При этом застройщики не спешат повышать цены на квартиры. Более того, в крупнейших городах России аналитики зафиксировали незначительное снижение стоимости жилья в текущем месяце.

По данным газеты “Коммерсантъ”, на сохранение цен влияет большое количество лотов на на рынке недвижимости. Девелоперы все еще готовы предлагать потенциальным покупателям скидки на квартиры в новостройках. В среднесрочной перспективе стоимость жилья может показать номинальный рост только за счет увеличения лотов высокой готовности, полагают эксперты.

Средняя цен на квадратным метр на крупнейших региональных рынках недвижимости в мае установилась на уровне 140,6 тысяч рублей. В компании “ЦИАН.Аналитика” уверены, что стоимость жилья снизилась за месяц на два десятых процента, утоняет РИА ФАН.

Что касается городов-миллионников, то больше всего недвижимость подорожала в Казани, прибавив 1,4%. Далее следует Челябинск с динамикой 1,3%. В тройке лидеров – Краснодар с один процентом роста цен. Наконец, в Уфе квадратный метр стал дороже на 0,9%. На остальных рынках динамика отрицательная, то есть квартиры в среднем подешевели.