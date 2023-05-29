Оверсайз не уйдет в этом сезоне: как носить просторную рубашку на пуговицах (подборка свежих образов)

В летнем сезоне рубашки и футболки оверсайз останутся в моде. Это удобная и практичная одежда для жаркого дня. Она хорошо сочетается со многими предметами гардероба. Вы сможете легко ее вписать как в повседневный, так и в нарядный стиль. В статье мы расскажем как носить просторную рубашку на пуговицах или футболку оверсайз. Вы увидите подборку образов, которая поможет вам найти удачное сочетание.

С босоножками на каблуке

Топ оверсайз в паре с шортами идеально подходит для теплой погоды. Босоножки на каблуках делают образ более нарядным. Белоснежная рубашка красиво сочетается с шортами с черно-белым принтом.

Дополните свой образ крупными солнцезащитными очками и массивными серьгами. Подберите сумочку под цвет обуви или топа.

С летними брюками

Черная футболка оверсайз поможет вам создать минималистичный образ. Сочетайте ее с летними брюками или джоггерами аналогичного цвета. Дополните свой наряд сандалиями на платформе или кроссовками. Добавьте несколько золотых украшений, солнцезащитные очки и черную классическую сумку.

Одежда оверсайз в качестве платья

Удлиненные рубашки на пуговицах и футболки оверсайз можно использовать в качестве платья. У вас получится простой, но очень привлекательный наряд.

Вы можете создать монохромный образ, добавив обувь в тон платья. Если вам нравится более экстравагантный стиль, то выберите легкие сапожки в стиле вестерн.

Добавьте жилет

Если вы хотите получить оригинальный, но все же классический образ, то наденьте поверх белой рубашки оверсайз вязаный жилет сдержанных тонов. Чтобы внести больше яркости в свой стиль, дополните наряд красочным галстуком.

С джинсами

Вы никогда не ошибетесь, если выберете комбинацию рубашки оверсайз на пуговицах и джинсов. Это сочетание неподвластно времени. Если вы хотите выглядеть непринужденно, то расстегните несколько пуговиц, включая манжеты.

Такой наряд подходит для любых случаев. Дополните его ботинками, кроссовками или туфлями на каблуках.

С просторными шортами

В теплые дни заправьте объемную футболку с ярким принтом в такие же просторные шорты. Если вы хотите создать вечерний образ, то дополните наряд массивным колье и классическими туфлями на высоких каблуках.

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Оверсайз снизу доверху

Вы можете использовать стиль оверсайз снизу доверху. У вас получится непринужденный повседневный наряд. который идеально подходит для лета. Наденьте под него кроссовки или слипоны.

В качестве пиджака

Если рубашка оверсайз на пуговицах сделана из достаточно плотной ткани, то в прохладные дни ее можно использовать в качестве пиджака. Это обеспечит вам тепло и сделает образ более стильным.

Вы можете застегнуть рубашку на пуговицы или оставить расстегнутой. Дополните свой образ головным убором и эффектной сумкой.

С сапогами выше колена

Как уже упоминалось, удлиненную рубашку оверсайз можно носить как платье. Если вы хотите создать смелый образ, то дополните ее сапогами выше колена. Они могут сочетаться по цвету с объемным топом или создавать контраст.

Такой комплект идеально подходит для прохладных дней. Он элегантно выглядит и позволяет держать ноги в тепле.

С корсетным верхом

В этом образе футболка оверсайз используется в качестве мини-платья. Она дополнена корсетным верхом, который подчеркивает талию.

Выбирайте корсет из прозрачного материала. Она позволит просвечивать рисунку на футболке. Дополните свой образ черной сумкой, а в прохладные дни накиньте сверху куртку из тонкой кожи.

Заключение

Просторные рубашки и футболки оверсайз никогда не выйдут из моды. Они идеально подходят для жары, так как позволяют телу “дышать”. С их помощью вы сможете создавать разные образы – от повседневных до нарядных.