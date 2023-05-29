 

“Худший момент”: экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности

29.05.2023, 8:10, Новости дня
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Многие из тех, кто ознакомился с интервью Ольги Кормухиной, в котором она много говорила о SHAMAN, заинтересовало столь сильное и даже будто бы ревностное отношение исполнительницы к молодому артисту. Однако теперь все встало на свои места.

По словам парапсихолога Сергея Полушкина, который эксклюзивно для Дни.ру рассказал немного больше о ШАМАНе, певица действительно ревнует бывшего ученика. Причиной тому стало то, что ранее Ольгу и Ярослава якобы связывали интимные отношения, которые закончились как только перед блондином расчистился путь на сцену.

Теперь же Ольга Кормухина чувствует себя использованной, но из-за страха быть осужденной, не имеет возможности во всеуслышание заявить о своей обиде. Довольствуется, утверждает парапсихолог, лишь тем, что пытается окольными путями привлечь к себе внимание SHAMAN.

Сергей Полушкин, парапсихолог. Фото: личный архивДоходило дело и до магических заговоров, которые, к счастью, не возымели действия на ШАМАН из-за неопытности колдунов, которых выбирала Кормухина, заявил Полушкин. Попытки приворотов лишь сильнее отвратили певца от бывшей наставницы.

Есть, на взгляд парапсихолога и иная проблема: вокруг SHAMAN собралось множество завистливых людей, которые негативно влияют на энергетику и состояние певца. Но бороться с ними можно: 7 свечей, которые поставит ШАМАН в семи церквях на свое имя, создадут мощную защиту, которая отфутболит весь негатив от любимца публики.

“Ему необходимо обратиться к специалисту, который сможет не только поставить защиту, но и раскрыть ему дороги, потому что дороги ему уже начинают закрывать, и у него все может начать уходить в худший момент”, – экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности.


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