 

Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире

29.05.2023, 5:35, Разное
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Певица Юлия Ковальчук поделилась семейным рецептом печенья, которое делается из кефира. Тем самым она не только практически спасла от голодной смерти тех, кто в ночи захотел чего-нибудь сладенького, но и ответила на извечный вопрос о том, что приготовить из прокисшего кефира, ведь такой кисломолочный продукт сделает печенье еще вкуснее!

Ингредиенты

2 яйца;
2 ст. ложки сахара;
200 мл теплого кефира;
100 мл растительного масла;
500 гр муки;
1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Юлия Ковальчук смешивает яйца с
сахаром, вливает туда кефир, растительное масло, и добавляет просеянную муку, разрыхлитель и тщательно перемешивает.

Затем певица раскатывает получившуюся массу скалкой до толщины в 0,5 – 1 см. Далее она посыпает тесто сахаром и слегка проходится скалкой поверх, чтобы впечатать песок.

Теперь Юлия Ковальчук нарезает заготовку на квадратики и перекладывает на противень, устланный бумагой для выпечки.

Останется только отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

Напоследок Юлия Ковальчук подмечает, что теста, получившегося из указанного выше объема ингредиентов, хватает на два противня печенья. Получается очень вкусно, очень быстро и очень просто.

К приготовлению такого лакомства можно привлечь детей. Именно так и сделала Юлия Ковальчук, показав свою юную помощницу, которая помогала перемешивать ингредиенты.


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