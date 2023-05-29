17 июля 2023 года – день, который войдет в историю?

Люди взволнованы последними предсказаниями афганского пророка-математика Сидика Афгана, который стал известен своими точными прогнозами.

Нострадамус ХХI века и посланник Ванги, как его иногда называют, поделился своими мыслями о том, что, по его словам, ждет человечество 17 июля 2023 года.

Сидик Афган, пророк-математик из Афганистана, который уже ранее предсказал распад СССР и пандемию коронавируса, заявил, что скоро наступит новая беда, имеющая глобальные последствия. В ходе интервью на российском телеканале НТВ, он предупредил о возможной провокации или смертельно опасном нападении со стороны недружественных государств.

– 17 умножим на 17 и умножим на 7, получается 2023. Потом делим на 17 и умножаем на 2, получается 238. Опять атомный шантаж! Это уран. 17 июля точно войдет в топ новостей, — пророчествовал Сидик Афган.

Этот пророк, обратившийся к миру с призывом остаться дома в указанный день, уточнил, что его предсказания не связаны с ядерной войной. Вместо этого, он намекнул на возможный новый акт агрессии или поддельных событий, способных повлиять на всю планету. Он утверждает, что 17 июля 2023 года станет неотъемлемой частью главных новостей.

Несмотря на страхи и тревогу, вызванные этими прогнозами, многие эксперты предлагают оставаться спокойными и оценивать информацию со здравым смыслом. Сомнения вызывает и сам метод пророка-математика, который использует числа для выведения своих предсказаний.

Сидик Афган также поделился своими мыслями о будущем и переломном 2025 годе. По его мнению, именно в этот год мир столкнется с событиями, которые кардинально изменят ход истории.