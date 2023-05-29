Тело монахини из США не разложилось за четыре года в простом гробу и без бальзамирования

Cотни паломников прибывают в бенедиктинский монастырь штата Миссури, где якобы произошло “чудо нетленности” с телом монахини, захороненной четыре года назад.

Афроамериканка Вильгельмина Ланкастер, скончавшаяся 29 мая 2019 года в возрасте 95 лет, была основательницей ордена сестер-бенедиктинок Марии, королевы Апостолов, в штате Миссури, США.

Она была похоронена без бальзамирования в простом деревянном гробу, который, как оказалось, за четыре года еще и дал трещину и внутрь гроба попало много влаги и грязи.

Однако, когда на днях тело Вильгельмины было эксгумировано, чтобы перенести его на новое место упокоения в монастырской часовне, выяснилось, что за эти четыре года тело не разложилось и было “почти неповреждено”.

Судя по представленному прессе фото, тело Вильгельмины лишь слегка “подсохло”. При этом руки почему-то пострадали больше, чем лицо.

Когда ее тело готовили к эксгумации, ожидали, что за четыре года там окажутся лишь кости, это было бы нормально для местной почвы и влажности. Никто не ожидал увидеть “очень свежую мумию”.

“Мне показалось, что я увидела совершенно полную, неповрежденную ступню, и я сказала: “Не может такого быть”. Поэтому я посмотрела еще раз более внимательно и закричала “Я вижу ее целую ногу!”, – рассказывает одна из монахинь, присутствовавшая при эксгумации.

По ее словам, когда община узнала о том, что тело сестры Вильгельмины нетленно, то они “начали ликовать”.

“У нас было такое чувство, что это сотворил Господь. Прямо сейчас нам очень нужна надежда. Наш Господь знает это. И это было свидетельством надежды, веры и доверия”.

Католическая церковь имеет давнюю традицию так называемых “нетленных святых”, более сотни из которых были беатифицированы или канонизированы. Святых называют нетленными, потому что спустя годы после их смерти части их тел или даже все их тела целиком оказались невосприимчивы к естественному процессу разложения.

Наука в целом считает подобное скорее случаями случайной мумификацией, чем чудом, но известно, что даже при современных методах бальзамирования тела в большинстве случаев подвержены естественным процессам разложения.

Согласно католической традиции, нетленность тел святых свидетельствует об истине воскресения тела и грядущей жизни. Отсутствие тления также рассматривается как признак святости: благодатная жизнь, прожитая так близко ко Христу, что грех с его разложением протекает не обычным образом, а чудесным образом сдерживается.

Тело сестры Вильгельмины также оказалось довольно тяжелым, хотя и существенно усохло. Вес эксгумированного тела оценивается в 80-90 фунтов (36-40 кг).

Монахинь также впечатлила превосходная сохранность монашеской рясы из натуральных составов, в которой похоронили сестру Вильгельмину, при этом покрывало, которым ее накрыли, было из синтетики и было очень сильно подпорчено влагой.

Настоятельница Сесилия подчеркнула, что сохранение рясы – тоже большая часть этого чуда, потому что ряса – “прекрасный знак того, что эта жизнь – это еще не все”.

Когда тело было вытащено из гроба, монахини омыли его, потому что на лице был слой плесени, после чего тело стало быстро темнеть под воздействием воздуха. При омовении заодно выяснилось, что оба глаза монахини все еще на своем месте вместе с ресницами и бровями.

После этого тело покрыли воском и положили в часовне для того, чтобы все пришедшие смогли увидеть его. 29 мая тело будет положено в стеклянный саркофаг возле алтаря Святого Иосифа в часовне.

Пока церковь не признала ни сам случай нетленности тела Вильгельмины, ни случившееся чудо. Однако все монахини согласны с тем, что тут произошло нечто из ряда вон выходящее.