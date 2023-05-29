 

Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы

29.05.2023, 4:20, Новости дня
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О разводе супругов через восемь лет брака стало известно внезапно. В 2020 году пара объявила новость в соцсетях без всяких деталей. Улыбчивая блондинка и заводной комик заверили, что расстаются на мирной ноте и попросили СМИ не досаждать вопросами. Кристина Асмус и Гарик Харламов оформили все официально и поделили имущество по закону.

С тех пор много воды утекло, оба начали встречаться с другими людьми, не забывая при этом заботиться об общей дочери. Поклонники даже перестали обсуждать конфликты, из-за которых могла развалиться семья. А вот парапсихолог Оксана Скрицкая в беседе с “Дни.ру” подняла главную причину развода Кристины Асмус и Гарика Харламова.

По словам эксперта, брак актрисы и юмориста был кармическим. Другими словами, каждому из партнеров он был уготован свыше для отработки совершенных поступков в этой или прошлых жизнях. Якобы Кристина Асмус и Гарик Харламов просто расплатились за содеянное своим личным счастьем.

Правда у каждого своя, поэтому вопрос все-таки остается открытым. Неужели в разводе виноваты оба по закону кармы, а эротические съемки Кристины Асмус в фильме “Текст” и близость Гарика Харламова с молоденькой коллегой на работе не при чем?


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