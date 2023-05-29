Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин

Кажется, что в России и странах СНГ нет человека, который не знал бы Филиппа Киркорова. Его называют поп-королем отечественной сцены, поскольку является, пожалуй, самым ярким артистом. 56-летний певец – влиятельный представитель шоу-бизнеса, он способен дать дорогу молодым артистом. Для многих вокалистов и музыкантов он является покровителем.

Киркоров добился невероятного успеха в том числе благодаря магическим ритуалам, уверен парапсихолог Сергей Полушкин. Он не сомневается: певец обращается к неким специалистам, которые помогают ему оставаться артистом № 1 в российском шоу-бизнесе. “Они прокачивают его, делают так, чтобы ему были открыты дороги; чтобы к нему ходили люди, хотели его и слушали его голос, несли ему деньги в больших количествах;

чтобы они фанатели и зомбировались”, – сказал Полушкин в беседе с “Дни.ру”.

По словам парапсихолога, когда поклонники приходят на концерты Киркорова, они наполняются его энергией, а певец заряжается от них. “То есть они поднимают энергетически Филиппа и при этом сами получают определенный оргазм – внутренний, душевный”, – пояснил собеседник.

В ближайшее десятилетие Филиппа Киркорова будет ждать подъем, в том числе финансовый, отметил Полушкин. Также он не исключил, что в будущем певец обзаведется новой недвижимостью, в том числе за рубежом.