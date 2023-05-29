 

France 3 – планета тонет в пластиковом мусоре — за 20 лет его производство удвоилось

29.05.2023, 2:23, Новости дня
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Несмотря на доказанный вред пластика, за 20 лет его производство в мире удвоилось до 360 миллионов тонн в год, а к 2060 году должно утроиться, передаёт France 3. На переработку попадает лишь 10% всех пластиковых отходов, которые наносят огромный вред биоразнообразию и проникают повсюду в виде микроскопических частиц — их находят даже в крови и материнском молоке.

КАТРИН МАТОШ, ведущая France 3: Добрый вечер, Кристель Мераль!

КРИСТЕЛЬ МЕРАЛЬ, журналистка France 3: Добрый вечер!

КАТРИН МАТОШ: Несмотря на то что теперь о вреде пластика известно, за 20 лет его производство удвоилось, а прогнозы, можно сказать, скорее пессимистичные.

КРИСТЕЛЬ МЕРАЛЬ: Да, в 2019 году производство пластика достигло 360 миллионов тонн по всему миру, 41 процент которого используется в качестве упаковки. Кроме этого пластик, полученный из нефти, применяется повсюду: для автомобилей, волокон одежды, строительных материалов. Тревогу вызывает тот факт, что к 2060 году его производство должно утроиться и увеличиться с 360 миллионов до 1 миллиарда тонн в год.

КАТРИН МАТОШ:Тогда как в данный момент лишь малая часть пластиковых отходов перерабатывается?

КРИСТЕЛЬ МЕРАЛЬ: Именно всего 10 процентов. Планета тонет в мусоре. Например, в океане ежегодно оказывается 11 миллионов тонн, как если бы каждую минуту туда выбрасывал отходы мусоровоз.

КАТРИН МАТОШ: Ужасно!

КРИСТЕЛЬ МЕРАЛЬ: Да, ужасно. В целом загрязнение наносит огромный вред биоразнообразию: каждый год свыше миллиона птиц погибает, проглотив пластик. Ещё одна проблема: пластик распадается до микроскопических размеров, его находят в воздухе и цепочках питания. Частицы пластика даже обнаружили в крови и материнском молоке.

КАТРИН МАТОШ: Кристель, что можно ждать от проходящих сейчас переговоров?

КРИСТЕЛЬ МЕРАЛЬ: Их главная задача к концу 2024 года разработать глобальное и обязательное к соблюдению соглашение по борьбе с загрязнением пластиком. Например, предлагается ограничить использование одноразовых изделий из пластика. Некоторые страны, в том числе Франция и Евросоюз, хотят в этом договоре поставить высокую планку. Другие например, Соединённые Штаты выступают за то, чтобы каждая страна-участник самостоятельно разрабатывала нормативные акты. Наконец, Китай и другие азиатские страны отказываются от обязательных к исполнению правил. До нового года пройдут ещё три раунда переговоров.

Дата выхода в эфир 27 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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